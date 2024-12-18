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В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций - РИА Новости, 18.12.2024
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15:39 18.12.2024 (обновлено: 16:14 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/sanktsii-1989932870.html
В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций
В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций - РИА Новости, 18.12.2024
В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций
В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций ЕС против России, сообщил РИА Новости председатель гражданского объединения "Брат за... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:39:00+03:00
2024-12-18T16:14:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 18 дек — РИА Новости. В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций ЕС против России, сообщил РИА Новости председатель гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. "Мы собрали более 320 тысяч подписей. Все тщательно проверили в присутствии юристов и ответственных лиц, чтобы было по-честному, без вбросов и фальсификаций. Мы очень трепетно относимся к правде. Нашу петицию мы открыли в начале ноября и меньше чем за два месяца добились феноменального успеха. И за это мы в первую очередь благодарим население нашей страны", — сказал он.Поводом для создания петиции, по словам главы объединения, стала усталость граждан республики от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры: активисты считают, что введенные против Москвы санкции на деле наносят ущерб самой Словакии. "Экспорт и импорт страдают, многие предприниматели обанкротились, людей уволили, семьи остались без финансов, цены на топливо, электричество и отопление растут — и все ради чего? Чтобы наказать Россию? Больше похоже на наказание собственных граждан и уничтожение собственной экономической независимости", — подчеркнул Алекса.Он рассказал, что сборы подписей под петицией проходят как в городах, так и в маленьких поселениях, а члены гражданского объединения "Брат за брата" ездят по стране "24 часа в сутки и почти без выходных".Это не первая подобная петиция в Словакии за последнее время. Так, в понедельник глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота сообщил, что уже более 160 тысяч граждан страны подписали петицию о проведении референдума по выходу из европейских санкций против России.
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988690795.html
https://ria.ru/20241211/es-1988598006.html
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в мире, россия, словакия, москва, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Москва, Евросоюз
В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций

В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций против РФ

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 дек — РИА Новости. В Словакии более 320 тысяч человек подписали петицию об отмене санкций ЕС против России, сообщил РИА Новости председатель гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса.
"Мы собрали более 320 тысяч подписей. Все тщательно проверили в присутствии юристов и ответственных лиц, чтобы было по-честному, без вбросов и фальсификаций. Мы очень трепетно относимся к правде. Нашу петицию мы открыли в начале ноября и меньше чем за два месяца добились феноменального успеха. И за это мы в первую очередь благодарим население нашей страны", — сказал он.
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Поводом для создания петиции, по словам главы объединения, стала усталость граждан республики от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры: активисты считают, что введенные против Москвы санкции на деле наносят ущерб самой Словакии.
"Экспорт и импорт страдают, многие предприниматели обанкротились, людей уволили, семьи остались без финансов, цены на топливо, электричество и отопление растут — и все ради чего? Чтобы наказать Россию? Больше похоже на наказание собственных граждан и уничтожение собственной экономической независимости", — подчеркнул Алекса.
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Он рассказал, что сборы подписей под петицией проходят как в городах, так и в маленьких поселениях, а члены гражданского объединения "Брат за брата" ездят по стране "24 часа в сутки и почти без выходных".

По местному законодательству для проведения референдума в республике, где проживают около 5,5 миллиона человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.

Это не первая подобная петиция в Словакии за последнее время. Так, в понедельник глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота сообщил, что уже более 160 тысяч граждан страны подписали петицию о проведении референдума по выходу из европейских санкций против России.
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