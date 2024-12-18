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Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России
Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России - РИА Новости, 18.12.2024
Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России
ЕС готовит 16-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:46:00+03:00
2024-12-18T11:46:00+03:00
2024-12-18T11:46:00+03:00
россия
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС готовит 16-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. "На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против "теневого флота" России и борьбу с обходом санкций. Идет подготовка 16-го пакета", - сказала она.
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россия, страсбург, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит 16-й пакет санкций против России