https://ria.ru/20241218/sanktsii-1989874249.html

Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России

Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России - РИА Новости, 18.12.2024

Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России

ЕС готовит 16-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:46:00+03:00

2024-12-18T11:46:00+03:00

2024-12-18T11:46:00+03:00

россия

страсбург

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС готовит 16-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. "На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против "теневого флота" России и борьбу с обходом санкций. Идет подготовка 16-го пакета", - сказала она.

https://ria.ru/20241218/sanktsii-1989854287.html

россия

страсбург

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россия, страсбург, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии