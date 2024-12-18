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В МИД России прокомментировали принятый ЕС новый пакет санкций
В МИД России прокомментировали принятый ЕС новый пакет санкций - РИА Новости, 18.12.2024
В МИД России прокомментировали принятый ЕС новый пакет санкций
Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза носит незаконный характер, Москва проанализирует эти меры, и ответ не заставит себя ждать, заявила... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:50:00+03:00
2024-12-18T10:50:00+03:00
2024-12-18T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза носит незаконный характер, Москва проанализирует эти меры, и ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров, общественных деятелей... Брюссель продолжает вредить нашей стране решениями, которые по сути несут дополнительную угрозу глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых хозяйственных связей", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что Россия изучит 15-й пакет санкций."Эти меры будут проанализированы с точки зрения ущерба экономическим интересам нашей страны. И ответные шаги на нелегитимные антироссийские действия Евросоюза не заставят себя ждать", - подчеркнула Захарова.
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, мария захарова, москва, брюссель, в мире
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Мария Захарова, Москва, Брюссель, В мире
В МИД России прокомментировали принятый ЕС новый пакет санкций
МИД РФ заявил о незаконном характере нового пакета санкций ЕС