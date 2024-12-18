https://ria.ru/20241218/sahalin-1989854801.html

Более 100 тысяч школьников Сахалина стали участниками программы соцтуризма

Более 100 тысяч школьников Сахалина стали участниками программы соцтуризма - РИА Новости, 18.12.2024

Более 100 тысяч школьников Сахалина стали участниками программы соцтуризма

Более 100 тысяч школьников Сахалина и Курил за четыре года стали участниками региональной программы детского социального туризма, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:52:00+03:00

2024-12-18T10:52:00+03:00

2024-12-18T10:52:00+03:00

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

валерий лимаренко

патриот

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч школьников Сахалина и Курил за четыре года стали участниками региональной программы детского социального туризма, сообщил РИА Новости министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. "Данная программа действует в регионе с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и полностью финансируется за счет областного бюджета. Благодаря этому проекту за четыре года его участниками стали более 100 тысяч школьников Сахалина и Курил. Количество юных путешественников растет в геометрической прогрессии. Если в 2021 году в путешествие отправились 2,5 тысячи человек, то уже в 2022 году цифра выросла до 20 тысяч, в 2023 году – уже 36,5 тысячи детей. В этом году можно говорить практически о рекорде: в экскурсиях по программе детского социального туризма приняли участие 46 тысяч учащихся различных школ региона", - рассказал министр. По словам Лазарева, в 2024 году правительство региона делает акцент на путешествие детей из наиболее отдаленных районов области. Им обеспечивают проживание в одной из гостиниц Южно-Сахалинска, полноценное питание и экскурсии по областному центру. Именно по такой программе было организовано путешествие для школьников из самого северного муниципалитета Сахалина – Охи. Для ребят организовали знакомство с достопримечательностями Южно-Сахалинска, профориентационные занятия и мастер-классы, посещение аквапарка и участие в познавательно-развлекательной игре "Патриот". Дети признались, что двухдневная поездка стала для них настоящим предновогодним праздником.

https://ria.ru/20240925/turizm-1974563008.html

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южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, валерий лимаренко, патриот