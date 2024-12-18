https://ria.ru/20241218/rozhdaemost-1989875567.html
Во ВЦИОМ назвали причину падения рождаемости вторых детей
Во ВЦИОМ назвали причину падения рождаемости вторых детей - РИА Новости, 18.12.2024
Во ВЦИОМ назвали причину падения рождаемости вторых детей
Рождаемость вторых детей в российских семьях падает из-за переноса выплат основной части материнского капитала со второго на первого ребенка, однако есть рост... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:50:00+03:00
2024-12-18T11:50:00+03:00
2024-12-18T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Рождаемость вторых детей в российских семьях падает из-за переноса выплат основной части материнского капитала со второго на первого ребенка, однако есть рост рождаемости четвертых и последующих детей, сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год. "Страна вступила в период снижения численности женщин фертильного возраста. Есть рост рождаемости четвертых и последующих детей, но падает рождаемость вторых, - что является эффектом переноса выплат основной части материнского капитала со второго на первого ребенка", - сказала Михайлова на пресс-конференции. По ее словам, сейчас в стране активно идет поиск мер поддержки рождаемости, однако эффекта пока нет. Причиной этого может быть "путаница между социальной и демографической политикой", когда роста рождаемости пытаются достичь социальной поддержкой семей с детьми. "Нужен переход от хаотичного поиска решения отдельных проблем, введения запретов - к комплексному подходу с учетом анализа востребованности различных мер и их потенциального вклада в рождаемость", - добавила Михайлова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, россия
Во ВЦИОМ назвали причину падения рождаемости вторых детей
ВЦИОМ: рождаемость вторых детей падает из-за выплаты маткапитала на 1-го ребенка
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Рождаемость вторых детей в российских семьях падает из-за переноса выплат основной части материнского капитала со второго на первого ребенка, однако есть рост рождаемости четвертых и последующих детей, сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ
представляют основные тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год.
«
"Страна вступила в период снижения численности женщин фертильного возраста. Есть рост рождаемости четвертых и последующих детей, но падает рождаемость вторых, - что является эффектом переноса выплат основной части материнского капитала со второго на первого ребенка", - сказала Михайлова на пресс-конференции.
По ее словам, сейчас в стране активно идет поиск мер поддержки рождаемости, однако эффекта пока нет. Причиной этого может быть "путаница между социальной и демографической политикой", когда роста рождаемости пытаются достичь социальной поддержкой семей с детьми.
"Нужен переход от хаотичного поиска решения отдельных проблем, введения запретов - к комплексному подходу с учетом анализа востребованности различных мер и их потенциального вклада в рождаемость", - добавила Михайлова.