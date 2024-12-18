В Ростове арестовали мужчину, напавшего с ножом на девушку и подростка
СК: в Ростове арестовали мужчину, напавшего с ножом на девушку и подростка
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Суд взял под стражу мужчину, в понедельник напавшего с ножом на девушку и подростка в Ростове-на-Дону, в результате чего пострадавшая погибла, сообщили в среду в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"Мужчине, причастному к нападению на девушку и подростка, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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В свою очередь в объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, на какой срок предварительно взят под стражу фигурант.
"Ленинским районным судом 18 декабря… Кузнецову Владиславу Юрьевичу, подозреваемому в совершении преступления… была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - с 18 декабря 2024 года по 17 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 16 декабря житель города Ростова-на-Дону в Ростовской области напал на несовершеннолетнего подростка в Ворошиловском районе и девушку на территории Аксайского района. При нападении он использовал нож. С колото-резаными ранениями девушка была доставлена в больницу, где скончалась. Мужчина был задержан по горячим следам и допрошен следователем.
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По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, один из пострадавших – девятиклассник 2009 года рождения. Нападавший не смог его серьезно ранить ножом, состояние школьника нормальное, его жизни ничего не угрожает. Вторую жертву нападения звали Ульяна, она 2003 года рождения. Девушка сопротивлялась и пыталась дать отпор нападавшему, но получила очень тяжелые травмы, врачам спасти ее не удалось, рассказал собеседник агентства.
Задержанному Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В настоящее время следователи продолжают расследование этого уголовного дела, отметили в ведомстве.