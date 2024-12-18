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В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде - РИА Новости, 18.12.2024
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16:52 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/rospotrebnadzor-1989953057.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде - РИА Новости, 18.12.2024
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде
Большинство острых респираторных вирусных инфекций имеют схожие проявления, поэтому "легкий ковид", скорее всего, одна из разновидностей сезонных ОРВИ, заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:52:00+03:00
2024-12-18T16:52:00+03:00
общество
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство острых респираторных вирусных инфекций имеют схожие проявления, поэтому "легкий ковид", скорее всего, одна из разновидностей сезонных ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что россияне массово жалуются на эпидемию "легкого ковида", симптомы заболевания у всех одинаковые – это ломота в теле, головная боль, вялость и при этом небольшая температура около 37,5. "Сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Возбудителей этих инфекций – более 250, начиная от риновирусов и заканчивая коронавирусом и вирусом гриппа. Большинство ОРВИ имеют схожие проявления – это и головная боль, и ломота в теле, и повышение температуры. Так что судя по симптомам, мы можем предположить, что это одна из разновидностей сезонных ОРВИ", - сказал Горелов. Он подчеркнул, что без лабораторного тестирования невозможно точно сказать, что именно это за болезнь – грипп, ковид или иная вирусная инфекция. При этом вовремя поставленный диагноз позволит назначить правильное лечение и избежать возможных осложнений, уточнил Горелов. По его словам, следует помнить, что любая разновидность ОРВИ является заразной инфекцией, поэтому при контакте с человеком с симптомами болезни следует соблюдать респираторный этикет.
https://ria.ru/20241015/orvi-1978076415.html
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общество, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде

В Роспотребнадзоре заявили, что легкий ковид это, скорее всего, сезонное ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство острых респираторных вирусных инфекций имеют схожие проявления, поэтому "легкий ковид", скорее всего, одна из разновидностей сезонных ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что россияне массово жалуются на эпидемию "легкого ковида", симптомы заболевания у всех одинаковые – это ломота в теле, головная боль, вялость и при этом небольшая температура около 37,5.
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"Сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Возбудителей этих инфекций – более 250, начиная от риновирусов и заканчивая коронавирусом и вирусом гриппа. Большинство ОРВИ имеют схожие проявления – это и головная боль, и ломота в теле, и повышение температуры. Так что судя по симптомам, мы можем предположить, что это одна из разновидностей сезонных ОРВИ", - сказал Горелов.
Он подчеркнул, что без лабораторного тестирования невозможно точно сказать, что именно это за болезнь – грипп, ковид или иная вирусная инфекция. При этом вовремя поставленный диагноз позволит назначить правильное лечение и избежать возможных осложнений, уточнил Горелов.
По его словам, следует помнить, что любая разновидность ОРВИ является заразной инфекцией, поэтому при контакте с человеком с симптомами болезни следует соблюдать респираторный этикет.
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ОбществоАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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