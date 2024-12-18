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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде - РИА Новости, 18.12.2024
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00:22 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/rospotrebnadzor-1989806302.html
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде - РИА Новости, 18.12.2024
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:22:00+03:00
2024-12-18T00:22:00+03:00
здоровье - общество
уганда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, в Уганде фиксируется распространение болезни, вызывающей у людей неконтролируемую дрожь, которое уже затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек, пояснили в пресс-службе. "При этом информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует. Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль", - говорится в сообщении. В системе Роспотребнадзора сформирована лабораторная база, имеются квалифицированные специалисты, а также действуют референс-центры ведущих научных организаций, что обеспечивает оперативное выявление рисков и принятие дополнительных мер, уточнили в ведомстве. Информация о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания поступает в Роспотребнадзор незамедлительно, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241203/kongo-1987105320.html
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здоровье - общество, уганда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Здоровье - Общество, Уганда, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неконтролируемой дрожью в Уганде

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗабор пробы
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь, сообщила пресс-служба ведомства.
По имеющейся информации, в Уганде фиксируется распространение болезни, вызывающей у людей неконтролируемую дрожь, которое уже затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек, пояснили в пресс-службе.
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"При этом информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует. Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль", - говорится в сообщении.
В системе Роспотребнадзора сформирована лабораторная база, имеются квалифицированные специалисты, а также действуют референс-центры ведущих научных организаций, что обеспечивает оперативное выявление рисков и принятие дополнительных мер, уточнили в ведомстве.
Информация о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания поступает в Роспотребнадзор незамедлительно, подчеркнули в пресс-службе.
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