https://ria.ru/20241218/rospotrebnadzor-1989806302.html

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде - РИА Новости, 18.12.2024

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:22:00+03:00

2024-12-18T00:22:00+03:00

2024-12-18T00:22:00+03:00

здоровье - общество

уганда

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, в Уганде фиксируется распространение болезни, вызывающей у людей неконтролируемую дрожь, которое уже затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек, пояснили в пресс-службе. "При этом информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует. Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль", - говорится в сообщении. В системе Роспотребнадзора сформирована лабораторная база, имеются квалифицированные специалисты, а также действуют референс-центры ведущих научных организаций, что обеспечивает оперативное выявление рисков и принятие дополнительных мер, уточнили в ведомстве. Информация о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания поступает в Роспотребнадзор незамедлительно, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20241203/kongo-1987105320.html

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

уганда

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, уганда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире