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В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором

В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором - РИА Новости, 18.12.2024

В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором

Вице-спикер парламента Греции от партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Василиос Вилиардос назвал позором и призывом к третьей мировой войне... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:38:00+03:00

2024-12-18T12:38:00+03:00

2024-12-18T19:24:00+03:00

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АФИНЫ, 18 дек — РИА Новости. Вице-спикер парламента Греции от партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Василиос Вилиардос назвал позором и призывом к третьей мировой войне антироссийскую резолюцию Европарламента, принятую 28 ноября. Вилиардос выступил на заседании парламента при обсуждении законопроекта, посвященного организации работы Министерства иностранных дел Греции. "Это бессмысленный законопроект проблемного министерства, который не касается реальных вопросов, волнующих общество, и которые часто замалчиваются — как, например, тайная дипломатия министра", — сказал Вилиардос. По его словам, Греции и Европейскому союзу угрожают "две зоны войны, начиная с Украины". "Недавно, 28 ноября, Европейский парламент принял резолюцию со спорным названием "Укрепление непоколебимой поддержки Евросоюзом Украины в борьбе с агрессивной войной России" и так далее. Эта резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и "зеленых", и то, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя", — заявил депутат. По его словам, в июле Европарламент уже принял резолюцию, в которой фактически объявил России тотальную войну. "Однако новая резолюция делает еще один шаг вперед. Она выглядит почти как призыв к третьей мировой войне. В этой связи Европарламент заявляет, что угрозы России ответить на нападения ядерными ударами никоим образом не помешают Евросоюзу продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине", — отметил Вилиардос. "В конкретном случае, по мнению европейских лидеров, требуется немедленная поставка боевых самолетов и крылатых ракет большой дальности, включая крылатую ракету Taurus", — сказал депутат. По его словам, примечательно, что резолюция не накладывает ограничений на применение этого оружия, а значит, целью может быть объявлена вся Россия. "Кроме того, по оценкам, Франция, Великобритания и США уже выпустили крылатые ракеты Scalp, Storm Shadow, ATACMS для ударов по российской территории. Тот факт, что этими сложнейшими системами вооружений обычно должны управлять солдаты НАТО, в резолюции не упоминается, равно как и то, что эти действия означают прямое участие НАТО в войне на Украине, а также возможная реакция России на такую эскалацию войны", — сказал Вилиардос. "Нет ни слова об опасности того, что прямое нападение НАТО на Россию может спровоцировать третью мировую войну, возможно, даже ядерный конфликт. Не обсуждается даже тот факт, что такая война неизбежно будет вестись на европейской земле, и катастрофические последствия для европейских граждан", — подчеркнул он. По его словам, нет абсолютно никаких обсуждений и упоминаний таких опасностей потому, что некоторые члены Европейского парламента уже давно потеряли связь с реальностью и "находятся как за стеклом". "Тринадцатистраничная резолюция читается как подробный список обвинений, угроз, требований о поставках оружия и боеприпасов, а также просьб выделить больше денег на войну и призывов к усилению санкций против России, подобных недавно введенным, которые дополнительно включают в себя Китай, — заметил он. Вилиардос заметил, что за торговыми войнами следуют валютные войны, а они неизбежно заканчиваются обычными войнами, как показывает история. "А сегодня уже не исключено применение ядерного оружия. Таким образом, это крайне опасная ситуация, с которой следует быть очень и очень осторожными", — заявил он. "Единственное, что полностью отсутствует в резолюции, — это подход к мирному урегулированию конфликта, поскольку ни одно предложение не посвящено дипломатическим шагам или переговорам. Цель парламентского большинства в Европарламенте ясна: победа над Россией любой ценой. Но возможно ли вообще победить такую крупную ядерную державу? Конечно же, нет", — сказал он. "В любом случае, резолюция — это документ, полный ненависти, паники и истерии, поистине позорное проявление безответственности и отсутствия сочувствия к потенциальным жертвам будущей ядерной войны. Очевидно, что мы считаем ее позором для такого цивилизованного региона, как Европейский союз", — заключил вице-спикер парламента Греции. Партия "Греческое решение", лидером которой является Кириакос Велопулос, постоянно критикует правительство за то, что его политика привела к разрыву многовековых связей между Афинами и Москвой и включению Греции вместе с Кипром в список "недружественных стран", это ведет страну "к пропасти и разрушению". При этом партия подчеркивает, что своей позицией по украинскому вопросу она защищает не Россию, а интересы Греции. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на Россию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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россия, греция, украина, владимир путин, сергей лавров, нато, европарламент, в мире