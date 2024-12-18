Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS на территории России - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 18.12.2024 (обновлено: 19:08 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/rakety-1989950391.html
Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS на территории России
Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS на территории России - РИА Новости, 18.12.2024
Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS на территории России
Министерство обороны во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова показало карту с зонами досягаемости западных ракет,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:36:00+03:00
2024-12-18T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
великобритания
франция
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989946776_5:0:1904:1068_1920x0_80_0_0_706a6eca65ac7d16d2d9d5d29d040d8c.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова показало карту с зонами досягаемости западных ракет, видеоролик с соответствующим слайдом был выложен в Telegram-канале ведомства.Так, американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут достигать целей в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.Также западные ракеты могут частично доставать до Краснодарского края, Волгоградской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.При этом, судя по карте слайда, в зоне поражения БПЛА Tekever AR3 с дальностью одна тысяча километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов на расширенном заседании Минобороны сообщил, что российские силы ПВО сбили в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, показав свою высокую эффективность.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241218/zapad-1989941264.html
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html
россия
сша
великобритания
франция
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989946776_243:0:1667:1068_1920x0_80_0_0_242edceb683f2f81b5214ae8c9efc798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, великобритания, франция, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, сергей лавров, валерий герасимов, запорожская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Великобритания, Франция, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Валерий Герасимов, Запорожская область, НАТО
Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS на территории России

Минобороны РФ показало на карте, какие регионы попали в зону досягаемости ATACMS

© Минобороны России/TelegramБрифинг начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед военными атташе иностранных государств
Брифинг начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед военными атташе иностранных государств - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Минобороны России/Telegram
Брифинг начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед военными атташе иностранных государств
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова показало карту с зонами досягаемости западных ракет, видеоролик с соответствующим слайдом был выложен в Telegram-канале ведомства.
Так, американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут достигать целей в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"За несколько недель": на Западе захотели успеть "ударить" по России
Вчера, 16:08
Также западные ракеты могут частично доставать до Краснодарского края, Волгоградской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.
При этом, судя по карте слайда, в зоне поражения БПЛА Tekever AR3 с дальностью одна тысяча километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов на расширенном заседании Минобороны сообщил, что российские силы ПВО сбили в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, показав свою высокую эффективность.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Вчера, 09:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВеликобританияФранцияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровВалерий ГерасимовЗапорожская областьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала