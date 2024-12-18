Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS на территории России
Минобороны РФ показало на карте, какие регионы попали в зону досягаемости ATACMS
© Минобороны России/TelegramБрифинг начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед военными атташе иностранных государств
Брифинг начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед военными атташе иностранных государств
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова показало карту с зонами досягаемости западных ракет, видеоролик с соответствующим слайдом был выложен в Telegram-канале ведомства.
Так, американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут достигать целей в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.
Также западные ракеты могут частично доставать до Краснодарского края, Волгоградской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.
При этом, судя по карте слайда, в зоне поражения БПЛА Tekever AR3 с дальностью одна тысяча километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов на расширенном заседании Минобороны сообщил, что российские силы ПВО сбили в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников, показав свою высокую эффективность.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.