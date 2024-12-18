https://ria.ru/20241218/raketa-1989971573.html

В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ

В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ

Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:00:00+03:00

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вооруженные силы украины

курская область

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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20241218/minoborony-1989923449.html

курская область

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2024

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вооруженные силы украины, курская область