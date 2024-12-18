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В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ
Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:00:00+03:00
2024-12-18T18:00:00+03:00
2024-12-18T18:03:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20241218/minoborony-1989923449.html
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Курская область
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ
В приграничном районе Курской области уничтожили украинскую ракету