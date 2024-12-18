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В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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18:00 18.12.2024 (обновлено: 18:03 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/raketa-1989971573.html
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ
Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:00:00+03:00
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вооруженные силы украины
курская область
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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении правительства региона.
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курская область
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Курская область
В Курском приграничье уничтожили ракету ВСУ

В приграничном районе Курской области уничтожили украинскую ракету

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении правительства региона.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 14:52
 
Вооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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