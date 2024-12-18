https://ria.ru/20241218/radiatsiya-1989946592.html

Опасный радиоактивный груз впервые вывезли морем из Калининградской области

Опасный радиоактивный груз впервые вывезли морем из Калининградской области - РИА Новости, 18.12.2024

Опасный радиоактивный груз впервые вывезли морем из Калининградской области

Компания-перевозчик "Оборонлогистика" впервые перевезла морем из Калининградской области на основную территорию России радиационный груз 7-го класса опасности,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:24:00+03:00

2024-12-18T16:24:00+03:00

2024-12-18T16:24:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 18 дек — РИА Новости. Компания-перевозчик "Оборонлогистика" впервые перевезла морем из Калининградской области на основную территорию России радиационный груз 7-го класса опасности, сообщила пресс-служба компании. К 7-му классу опасных грузов относятся любые материалы, содержащие радионуклиды, в которых концентрация активности, а также полная активность груза превышает установленные значения. Перевозка таких грузов сопряжена с риском поглощения и внешнего радиоактивного излучения, а также ядерной цепной реакции. "Гамма-кванты на борту. В декабре 2024 года "Оборонлогистика" впервые перевезла из Калининградской области на основную территорию России груз 7-го класса опасности, а именно: источник ионизирующего излучения от разряженного медицинского гамма-терапевтического аппарата", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз перевозился в двух сверхпрочных защитных изолирующих транспортно-упаковочных комплектах (один в другом), обеспечивающих полную сохранность и защиту как груза, так и окружающей среды. Особое внимание было уделено размещению и креплению груза на палубе судна. Доставка осуществлялась в соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО "ОБЛ-Шиппинг" (дочерняя компания "Оборонлогистики"). "В настоящее время специалистами "ОБЛ-Шиппинг" налажено рабочее взаимодействие с правительством и руководством медицинских учреждений Калининградской области для своевременного обеспечения региона необходимым медицинским оборудованием, содержащим источники ионизирующего излучения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241217/radiatsiya-1989781812.html

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981912319.html

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