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В Нижегородской области рабочий погиб при обрушении строительного крана

В Нижегородской области рабочий погиб при обрушении строительного крана - РИА Новости, 18.12.2024

В Нижегородской области рабочий погиб при обрушении строительного крана

Рабочий погиб при обрушении строительного крана в городе Заволжье Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:37:00+03:00

2024-12-18T11:37:00+03:00

2024-12-18T11:37:00+03:00

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении строительного крана в городе Заволжье Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале. "По предварительным данным, утром 18 декабря в городе Заволжье в районе дома 17 по улице Мичурина рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения стрелы строительного крана. От полученных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область