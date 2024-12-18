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В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 18.12.2024 (обновлено: 22:33 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/pvo-1990011697.html
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ
Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:13:00+03:00
2024-12-18T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

Богомаз: ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях после атаки БПЛА
16 декабря, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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