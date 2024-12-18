https://ria.ru/20241218/pvo-1990011697.html

В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:13:00+03:00

2024-12-18T22:13:00+03:00

2024-12-18T22:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают.

https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины