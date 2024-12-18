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В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ
Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:13:00+03:00
2024-12-18T22:13:00+03:00
2024-12-18T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ
Богомаз: ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Брянской областью