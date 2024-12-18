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В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:34:00+03:00
2024-12-18T20:34:00+03:00
2024-12-18T20:46:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
Богомаз: ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью