https://ria.ru/20241218/pvo-1989998328.html

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:34:00+03:00

2024-12-18T20:34:00+03:00

2024-12-18T20:46:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989364978.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность