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ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 18.12.2024 (обновлено: 16:59 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/pvo-1989952946.html
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами - РИА Новости, 18.12.2024
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами
Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:51:00+03:00
2024-12-18T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку", - говорится в сообщении.По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет, информация уточняется, отметил врио главы Ростовской области.
https://ria.ru/20241218/rakety-1989950391.html
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ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами

Слюсарь: над Ростовской областью в районе Каменска сбили три ракеты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку", - говорится в сообщении.
По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет, информация уточняется, отметил врио главы Ростовской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
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