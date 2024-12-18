https://ria.ru/20241218/pvo-1989952946.html
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами - РИА Новости, 18.12.2024
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами
Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:51:00+03:00
2024-12-18T16:51:00+03:00
2024-12-18T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку", - говорится в сообщении.По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет, информация уточняется, отметил врио главы Ростовской области.
https://ria.ru/20241218/rakety-1989950391.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами
Слюсарь: над Ростовской областью в районе Каменска сбили три ракеты