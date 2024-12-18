https://ria.ru/20241218/pvo-1989952946.html

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами - РИА Новости, 18.12.2024

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область ракетами

Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:51:00+03:00

2024-12-18T16:51:00+03:00

2024-12-18T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сбиты три из четырех ракет, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку", - говорится в сообщении.По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет, информация уточняется, отметил врио главы Ростовской области.

https://ria.ru/20241218/rakety-1989950391.html

ростовская область

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ростовская область, юрий слюсарь , происшествия