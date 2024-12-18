Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах, средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29294 единицы специальной военной автомобильной техники.
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