https://ria.ru/20241218/pvo-1989887901.html

Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 18.12.2024

Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки

Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:38:00+03:00

2024-12-18T12:38:00+03:00

2024-12-18T12:38:00+03:00

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах, средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29294 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)