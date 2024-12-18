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Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/pvo-1989887901.html
Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 18.12.2024
Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки
Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:38:00+03:00
2024-12-18T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах, средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29294 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила более 40 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах, средства ПВО сбили 43 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29294 единицы специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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