https://ria.ru/20241218/putin-1989996280.html

Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий

Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий - РИА Новости, 18.12.2024

Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий

Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:26:00+03:00

2024-12-18T20:26:00+03:00

2024-12-18T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

курская область

украина

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во время атак со стороны Украины, сообщил "Первый канал". "Мы будем спрашивать про восстановление наших территорий, наших районов разрушенных - приграничья, которые были оккупированы врагом. Куряне верят в победу, президент нам всегда помогает, они это знают. И сейчас все ждут просто освобождения территорий и хотят вернуться домой", - сказала журналист телерадиокомпании "Сейм" из Курска Екатерина Комарицких. Встречи с президентом также ждут журналисты и из новых регионов России, Белгородской области и других субъектов РФ. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/putin-1989987424.html

https://ria.ru/20241210/voprosy-1988323107.html

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общество, россия, курская область, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным