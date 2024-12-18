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Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/putin-1989996280.html
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий - РИА Новости, 18.12.2024
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий
Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:26:00+03:00
2024-12-18T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
курская область
украина
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во время атак со стороны Украины, сообщил "Первый канал". "Мы будем спрашивать про восстановление наших территорий, наших районов разрушенных - приграничья, которые были оккупированы врагом. Куряне верят в победу, президент нам всегда помогает, они это знают. И сейчас все ждут просто освобождения территорий и хотят вернуться домой", - сказала журналист телерадиокомпании "Сейм" из Курска Екатерина Комарицких. Встречи с президентом также ждут журналисты и из новых регионов России, Белгородской области и других субъектов РФ. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/putin-1989987424.html
https://ria.ru/20241210/voprosy-1988323107.html
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общество, россия, курская область, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий

Журналисты из Курской области хотят спросить Путина о восстановлении территорий

© Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Последствия обстрела города Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во время атак со стороны Украины, сообщил "Первый канал".
"Мы будем спрашивать про восстановление наших территорий, наших районов разрушенных - приграничья, которые были оккупированы врагом. Куряне верят в победу, президент нам всегда помогает, они это знают. И сейчас все ждут просто освобождения территорий и хотят вернуться домой", - сказала журналист телерадиокомпании "Сейм" из Курска Екатерина Комарицких.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты
19:17
Встречи с президентом также ждут журналисты и из новых регионов России, Белгородской области и других субъектов РФ.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина
10 декабря, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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