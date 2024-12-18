https://ria.ru/20241218/putin-1989996280.html
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий - РИА Новости, 18.12.2024
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий
Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:26:00+03:00
2024-12-18T20:26:00+03:00
2024-12-18T20:26:00+03:00
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владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналисты из Курской области во время прямой линии планируют спросить у президента РФ Владимира Путина о восстановлении территорий, которые были разрушены во время атак со стороны Украины, сообщил "Первый канал". "Мы будем спрашивать про восстановление наших территорий, наших районов разрушенных - приграничья, которые были оккупированы врагом. Куряне верят в победу, президент нам всегда помогает, они это знают. И сейчас все ждут просто освобождения территорий и хотят вернуться домой", - сказала журналист телерадиокомпании "Сейм" из Курска Екатерина Комарицких. Встречи с президентом также ждут журналисты и из новых регионов России, Белгородской области и других субъектов РФ. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/putin-1989987424.html
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общество, россия, курская область, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Курские журналисты хотят спросить у Путина про восстановление территорий
Журналисты из Курской области хотят спросить Путина о восстановлении территорий