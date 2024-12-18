https://ria.ru/20241218/putin-1989987424.html

В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты - РИА Новости, 18.12.2024

В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

Журналисты различных зарубежных СМИ, в том числе из США, Франции, Китая примут участие в прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая будет совмещена с... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:17:00+03:00

2024-12-18T19:17:00+03:00

2024-12-18T19:20:00+03:00

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сша

владимир путин

nbc

китай

би-би-си

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналисты различных зарубежных СМИ, в том числе из США, Франции, Китая примут участие в прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая будет совмещена с пресс-конференцией, сообщил "Первый канал". В Москву для работы на прямой линии Путина приехали репортеры французского телеканала TF1, американского NBC, британского издания Би-би-си, группа журналистов из Китая, в том числе из информагентства "Синьхуа". На прямой линии будет присутствовать итальянский независимый военный корреспондент Андреа Лучиди, обратившийся ранее за российским гражданством. Свой вопрос планирует задать репортер американского CNN Фредерик Плейтген. "Для нас это переломное время в отношениях между Россией и Америкой, Россией и западными странами. Сейчас важнее всего слушать друг друга, и я хотел бы узнать в первую очередь, что президент Путин думает о будущей администрации (избранного президента США Дональда) Трампа и как могут измениться отношения между Россией и Западом, Россией и США, а также, какое влияние они окажут на ситуацию с Украиной", - сказал Плейтген. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html

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россия, сша, владимир путин, nbc, китай, би-би-си, прямая линия с владимиром путиным — 2024