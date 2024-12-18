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Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024
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12:06 18.12.2024 (обновлено: 12:09 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/putin-1989878939.html
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:06:00+03:00
2024-12-18T12:09:00+03:00
войска рхбз
россия
москва
узбекистан
владимир путин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Путин отреагировал на теракт, при котором погиб Кириллов.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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войска рхбз, россия, москва, узбекистан, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов, происшествия
Войска РХБЗ, Россия, Москва, Узбекистан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов, Происшествия
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле

Песков: Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова

© Фото : Минобороны РоссииИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Минобороны России
Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Путин отреагировал на теракт, при котором погиб Кириллов.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ
Вчера, 12:08
 
Войска РХБЗРоссияМоскваУзбекистанВладимир ПутинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеИгорь КирилловПроисшествия
 
 
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