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Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:06:00+03:00
2024-12-18T12:06:00+03:00
2024-12-18T12:09:00+03:00
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узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Путин отреагировал на теракт, при котором погиб Кириллов.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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Войска РХБЗ, Россия, Москва, Узбекистан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов, Происшествия
Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле
Песков: Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова