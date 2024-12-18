https://ria.ru/20241218/putin-1989878939.html

Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле

Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024

Путин соболезнует в связи с гибелью Кириллова, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:06:00+03:00

2024-12-18T12:06:00+03:00

2024-12-18T12:09:00+03:00

войска рхбз

россия

москва

узбекистан

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Путин отреагировал на теракт, при котором погиб Кириллов.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

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