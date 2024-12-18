https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей - РИА Новости, 18.12.2024

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей

Жительница Суджанского района Курской области Нина рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:34:00+03:00

2024-12-18T06:34:00+03:00

2024-12-18T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 18 дек — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области Нина рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию."Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли возле колодца... Расстреляны были в голову", — рассказала мирная жительница.По ее словам, это — не единственные случаи, возле второго колодца украинские оккупанты минировали территорию, там подорвались несколько местных жителей."Седьмого декабря пошли ребята по воду. В селе много колодцев, но у нас остались эти два колодца, был третий, но там нам запрет наложили полностью... И вот Николай стал набирать воду, второе ведро стал поднимать, а с ними ходила собака Дружок, и когда он стал поднимать второе ведро, Дружок этот подскочил к нему промеж ног, и Дружка разрывает возле колодца... У Николая обе ноги повреждены... Лежит в госпитале. Вове поранило одну ногу... А Васе, племяннику, обе ноги поломало..." — вспоминает женщина.По ее словам, еще один пострадавший, подорвавшийся на заминированной территории возле колодца, на локтях и коленях "дополз до дома".Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета. Среди таких нарушителей есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Украины в России должны быть задокументированы, а ответственные за них люди найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевские власти каждый день совершает преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти нарушения, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241217/vsu-1989597372.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия