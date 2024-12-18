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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 18.12.2024 (обновлено: 06:54 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей - РИА Новости, 18.12.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей
Жительница Суджанского района Курской области Нина рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:34:00+03:00
2024-12-18T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 18 дек — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области Нина рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию."Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли возле колодца... Расстреляны были в голову", — рассказала мирная жительница.По ее словам, это — не единственные случаи, возле второго колодца украинские оккупанты минировали территорию, там подорвались несколько местных жителей.&quot;Седьмого декабря пошли ребята по воду. В селе много колодцев, но у нас остались эти два колодца, был третий, но там нам запрет наложили полностью... И вот Николай стал набирать воду, второе ведро стал поднимать, а с ними ходила собака Дружок, и когда он стал поднимать второе ведро, Дружок этот подскочил к нему промеж ног, и Дружка разрывает возле колодца... У Николая обе ноги повреждены... Лежит в госпитале. Вове поранило одну ногу... А Васе, племяннику, обе ноги поломало...&quot; — вспоминает женщина.По ее словам, еще один пострадавший, подорвавшийся на заминированной территории возле колодца, на локтях и коленях "дополз до дома".Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета. Среди таких нарушителей есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Украины в России должны быть задокументированы, а ответственные за них люди найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевские власти каждый день совершает преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти нарушения, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241217/vsu-1989597372.html
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреливали мирных жителей

Жительница Суджанского района: ВСУ расстреливали гражданских у колодцев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в Курской области
Разрушенный дом в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенный дом в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 18 дек — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области Нина рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию.
"Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли возле колодца... Расстреляны были в голову", — рассказала мирная жительница.
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По ее словам, это — не единственные случаи, возле второго колодца украинские оккупанты минировали территорию, там подорвались несколько местных жителей.
«

"Седьмого декабря пошли ребята по воду. В селе много колодцев, но у нас остались эти два колодца, был третий, но там нам запрет наложили полностью... И вот Николай стал набирать воду, второе ведро стал поднимать, а с ними ходила собака Дружок, и когда он стал поднимать второе ведро, Дружок этот подскочил к нему промеж ног, и Дружка разрывает возле колодца... У Николая обе ноги повреждены... Лежит в госпитале. Вове поранило одну ногу... А Васе, племяннику, обе ноги поломало..." — вспоминает женщина.

По ее словам, еще один пострадавший, подорвавшийся на заминированной территории возле колодца, на локтях и коленях "дополз до дома".
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета. Среди таких нарушителей есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Украины в России должны быть задокументированы, а ответственные за них люди найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевские власти каждый день совершает преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти нарушения, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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