https://ria.ru/20241218/pravozaschitnik-1989815869.html

Юрист рассказал о предвзятом отношении к жалобам жителей Донбасса

Юрист рассказал о предвзятом отношении к жалобам жителей Донбасса - РИА Новости, 18.12.2024

Юрист рассказал о предвзятом отношении к жалобам жителей Донбасса

Международные суды предвзято относятся к жалобам жителей Донбасса, ведя разбирательства в одностороннем порядке со стороны Украины, заявил РИА Новости юрист,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:55:00+03:00

2024-12-18T03:55:00+03:00

2024-12-18T03:55:00+03:00

в мире

донбасс

украина

международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Международные суды предвзято относятся к жалобам жителей Донбасса, ведя разбирательства в одностороннем порядке со стороны Украины, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Примерно в 2020 году наметились процессы как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном уголовном суде по предвзятому отношению к жалобам и материалам, подаваемым с территории Донбасса, относительно жителей Донбасса, пострадавшим в результате действия, прежде всего, ВСУ", - рассказал он. Правозащитник считает, что это связано и с заменой прокурора в Международном уголовном суде. На данный момент рассмотрение жалоб жителей Донбасса не происходит. "В Международном уголовном суде был заменен прокурор на, скажем так, более прозападного и проамериканского, и адекватное расследование судом на данный момент не ведется. Разбирательство по Украине ведется односторонне. Международный уголовный суд действует только со стороны Украины и, будем говорить, не очень воспринимает те данные, которые направляются нами отсюда", - объяснил Копыл. Однако жалобы с украинской стороны, по словам правозащитника, активно рассматриваются в данной международной организации. "Активно ведется работа прокурором международного уголовного суда по уголовному разбирательству в вопросах вооруженного конфликта на Украине. Но это разбирательство, опять же, повторюсь, ведется односторонне. Суд получит информацию только с одной стороны, информацию другой стороны на данный момент игнорирует. <...> Давно возникают вопросы, почему взаимодействие с правозащитниками на этой стороне не происходит уже несколько лет", - подытожил Копыл.

https://ria.ru/20240511/zakhoroneniya-1945239936.html

https://ria.ru/20240627/oon-1955840526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, украина, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), вооруженные силы украины