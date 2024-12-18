Юрист рассказал о предвзятом отношении к жалобам жителей Донбасса
Юрист Копыл: международные суды предвзято относятся к жалобам жителей Донбасса
Донбасс. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Международные суды предвзято относятся к жалобам жителей Донбасса, ведя разбирательства в одностороннем порядке со стороны Украины, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Примерно в 2020 году наметились процессы как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном уголовном суде по предвзятому отношению к жалобам и материалам, подаваемым с территории Донбасса, относительно жителей Донбасса, пострадавшим в результате действия, прежде всего, ВСУ", - рассказал он.
Правозащитник считает, что это связано и с заменой прокурора в Международном уголовном суде. На данный момент рассмотрение жалоб жителей Донбасса не происходит.
"В Международном уголовном суде был заменен прокурор на, скажем так, более прозападного и проамериканского, и адекватное расследование судом на данный момент не ведется. Разбирательство по Украине ведется односторонне. Международный уголовный суд действует только со стороны Украины и, будем говорить, не очень воспринимает те данные, которые направляются нами отсюда", - объяснил Копыл.
Однако жалобы с украинской стороны, по словам правозащитника, активно рассматриваются в данной международной организации.
"Активно ведется работа прокурором международного уголовного суда по уголовному разбирательству в вопросах вооруженного конфликта на Украине. Но это разбирательство, опять же, повторюсь, ведется односторонне. Суд получит информацию только с одной стороны, информацию другой стороны на данный момент игнорирует. <...> Давно возникают вопросы, почему взаимодействие с правозащитниками на этой стороне не происходит уже несколько лет", - подытожил Копыл.