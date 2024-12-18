https://ria.ru/20241218/pozhar-1989936827.html
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана - РИА Новости, 18.12.2024
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана
Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:57:00+03:00
2024-12-18T15:57:00+03:00
2024-12-18T15:59:00+03:00
происшествия
карасук
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989937169_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_527947121e9400ff5f6e4d07ed6f77a4.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 дек — РИА Новости. Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. "В 17.00 (13.00 мск) поступило сообщение от очевидцев, что в доме на улице Сорокина в городе Карасуке сосед вынес из дома двух детей трёх и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание", - говорится в сообщении. Для оказания экстренной психологической помощи родственникам погибших детей на месте работает психолог спасательного ведомства. "По предварительным данным, дети были дома одни. Подробности уточняются", - добавили в главке. В телеграм-канале регионального управления СК РФ отмечается, что в Карасуке произошло возгорание частного жилого дома, при пожаре погибли малолетний мальчик и девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
https://ria.ru/20240305/deti-1931204821.html
карасук
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989937169_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_68fd0a8985f5ad0043aab2810b250907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карасук, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карасук, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана
В Карасуке оставленные без присмотра 2 детей погибли из-за загоревшегося дивана