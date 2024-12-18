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В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана - РИА Новости, 18.12.2024
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15:57 18.12.2024 (обновлено: 15:59 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/pozhar-1989936827.html
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана - РИА Новости, 18.12.2024
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана
Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:57:00+03:00
2024-12-18T15:59:00+03:00
происшествия
карасук
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 18 дек — РИА Новости. Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. "В 17.00 (13.00 мск) поступило сообщение от очевидцев, что в доме на улице Сорокина в городе Карасуке сосед вынес из дома двух детей трёх и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание", - говорится в сообщении. Для оказания экстренной психологической помощи родственникам погибших детей на месте работает психолог спасательного ведомства. "По предварительным данным, дети были дома одни. Подробности уточняются", - добавили в главке. В телеграм-канале регионального управления СК РФ отмечается, что в Карасуке произошло возгорание частного жилого дома, при пожаре погибли малолетний мальчик и девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
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карасук
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происшествия, карасук, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карасук, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана

В Карасуке оставленные без присмотра 2 детей погибли из-за загоревшегося дивана

© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской областиНа месте пожара в городе Карасуке Новосибирской области
На месте пожара в городе Карасуке Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
На месте пожара в городе Карасуке Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 18 дек — РИА Новости. Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 17.00 (13.00 мск) поступило сообщение от очевидцев, что в доме на улице Сорокина в городе Карасуке сосед вынес из дома двух детей трёх и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание", - говорится в сообщении.
Место пожара, устроенного четырехлетним ребенком в удмуртском Глазове. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Для оказания экстренной психологической помощи родственникам погибших детей на месте работает психолог спасательного ведомства. "По предварительным данным, дети были дома одни. Подробности уточняются", - добавили в главке.
В телеграм-канале регионального управления СК РФ отмечается, что в Карасуке произошло возгорание частного жилого дома, при пожаре погибли малолетний мальчик и девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Место пожара в квартире жилого дома в Новочеркасске Ростовской области. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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ПроисшествияКарасукРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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