https://ria.ru/20241218/pozhar-1989936827.html

В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана

В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана - РИА Новости, 18.12.2024

В Новосибирской области двое детей погибли из-за загоревшегося дивана

Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:57:00+03:00

2024-12-18T15:57:00+03:00

2024-12-18T15:59:00+03:00

происшествия

карасук

россия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 18 дек — РИА Новости. Двое детей, которых оставили одних дома, погибли при возгорании дивана в частном доме в Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. "В 17.00 (13.00 мск) поступило сообщение от очевидцев, что в доме на улице Сорокина в городе Карасуке сосед вынес из дома двух детей трёх и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание", - говорится в сообщении. Для оказания экстренной психологической помощи родственникам погибших детей на месте работает психолог спасательного ведомства. "По предварительным данным, дети были дома одни. Подробности уточняются", - добавили в главке. В телеграм-канале регионального управления СК РФ отмечается, что в Карасуке произошло возгорание частного жилого дома, при пожаре погибли малолетний мальчик и девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html

https://ria.ru/20240305/deti-1931204821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, карасук, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)