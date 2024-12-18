https://ria.ru/20241218/poezd-1989997876.html
Пять человек получили тяжелые травмы при ЧП с поездом в Мурманской области
Пять человек получили тяжелые травмы при ЧП с поездом в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
Пять человек получили тяжелые травмы при ЧП с поездом в Мурманской области
Пять пострадавших при аварии с поездом в Мурманской области находятся в тяжелом состоянии, шесть человек, включая подростка - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:32:00+03:00
2024-12-18T20:32:00+03:00
2024-12-18T20:32:00+03:00
происшествия
мурманская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять пострадавших при аварии с поездом в Мурманской области находятся в тяжелом состоянии, шесть человек, включая подростка - в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что на месте аварии поезда работают бригады скорой медицинской помощи, к месту происшествия вылетел вертолет МИ-8 центра санитарной авиации с 20 специалистами службы медицины катастроф на борту. По пациентам в тяжелом состоянии запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20241218/murmansk-1989993896.html
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происшествия, мурманская область, россия, алексей кузнецов
Происшествия, Мурманская область, Россия, Алексей Кузнецов
Пять человек получили тяжелые травмы при ЧП с поездом в Мурманской области
Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП с поездом под Мурманском