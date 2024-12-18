https://ria.ru/20241218/poezd-1989974943.html

При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек

При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек - РИА Новости, 18.12.2024

При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек

Четырнадцать человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области, три человека находятся в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:17:00+03:00

2024-12-18T18:17:00+03:00

2024-12-18T19:11:00+03:00

происшествия

мурманск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989956475_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_408bc5ae80aed93b39e6bba0c182e52a.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области, три человека находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что работы на месте происшествия продолжаются.

https://ria.ru/20241218/murmansk-1989967267.html

мурманск

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, россия