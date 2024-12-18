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При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек
При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек - РИА Новости, 18.12.2024
При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области, три человека находятся в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:17:00+03:00
2024-12-18T18:17:00+03:00
2024-12-18T19:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области, три человека находятся в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что работы на месте происшествия продолжаются.
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происшествия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, россия
Происшествия, Мурманск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мурманская область, Россия
При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек
Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 14