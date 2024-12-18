https://ria.ru/20241218/poezd-1989970408.html
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек - РИА Новости, 18.12.2024
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек
Пять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, погибших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:56:00+03:00
2024-12-18T17:56:00+03:00
2024-12-18T17:58:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, погибших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, пять пострадавших, жертв нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, мурманск, мурманская область
Происшествия, Мурманск, Мурманская область
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек, погибших нет