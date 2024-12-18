Рейтинг@Mail.ru
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 18.12.2024 (обновлено: 17:58 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/poezd-1989970408.html
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек - РИА Новости, 18.12.2024
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек
Пять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, погибших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:56:00+03:00
2024-12-18T17:58:00+03:00
происшествия
мурманск
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_68:0:2527:1383_1920x0_80_0_0_9fdf33b1456e679b8700762e68b2d1ef.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, погибших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, пять пострадавших, жертв нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989957129.html
мурманск
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_639:0:2483:1383_1920x0_80_0_0_695f9161f342c748a4d0b44b4581fb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, мурманская область
Происшествия, Мурманск, Мурманская область
При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек

При столкновении поездов в Мурманске пострадали пять человек, погибших нет

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, погибших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, пять пострадавших, жертв нет", - сказал собеседник агентства.
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона
Вчера, 17:08
 
ПроисшествияМурманскМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала