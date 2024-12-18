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Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области

Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024

Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области

Спасатели выехали к месту столкновения пассажирского и грузового составов на юге Мурманской области, туда же направлены три бригады скорой помощи, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:04:00+03:00

2024-12-18T17:04:00+03:00

2024-12-18T17:11:00+03:00

происшествия

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Спасатели выехали к месту столкновения пассажирского и грузового составов на юге Мурманской области, туда же направлены три бригады скорой помощи, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи. Все подробности произошедшего выясняются. Ситуацию взял на личный контроль", - сообщил Чибис.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

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происшествия, мурманская область, андрей чибис, россия