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Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
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17:04 18.12.2024 (обновлено: 17:11 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/poezd-1989956107.html
Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области
Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области
Спасатели выехали к месту столкновения пассажирского и грузового составов на юге Мурманской области, туда же направлены три бригады скорой помощи, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:04:00+03:00
2024-12-18T17:11:00+03:00
происшествия
мурманская область
андрей чибис
россия
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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Спасатели выехали к месту столкновения пассажирского и грузового составов на юге Мурманской области, туда же направлены три бригады скорой помощи, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи. Все подробности произошедшего выясняются. Ситуацию взял на личный контроль", - сообщил Чибис.
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, россия
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Россия
Спасатели выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области

Чибис: бригады скорой помощи выехали к месту ЧП с поездом в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Спасатели выехали к месту столкновения пассажирского и грузового составов на юге Мурманской области, туда же направлены три бригады скорой помощи, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи. Все подробности произошедшего выясняются. Ситуацию взял на личный контроль", - сообщил Чибис.
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ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисРоссия
 
 
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