https://ria.ru/20241218/podzhog-1989882756.html

В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат

В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат - РИА Новости, 18.12.2024

В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат

Молодой человек задержан в Перми при попытке поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:23:00+03:00

2024-12-18T12:23:00+03:00

2024-12-18T12:23:00+03:00

происшествия

орджоникидзевский район

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Молодой человек задержан в Перми при попытке поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. По данным ведомства, у здания комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов был задержан 19-летний юноша. У него изъят пакет с бутылками с жидкостью, которая направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Известно, что молодой человек страдает психическими заболеваниями. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. "Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого при попытке поджога военкомата... Он пояснил, что хотел совершить преступление за денежное вознаграждение, которое ему обещали неизвестные, когда он искал работу в сети интернет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241218/koloniya-1989880544.html

орджоникидзевский район

пермь

россия

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происшествия, орджоникидзевский район, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия