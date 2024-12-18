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В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат
В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат - РИА Новости, 18.12.2024
В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат
Молодой человек задержан в Перми при попытке поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:23:00+03:00
2024-12-18T12:23:00+03:00
2024-12-18T12:23:00+03:00
происшествия
орджоникидзевский район
пермь
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ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Молодой человек задержан в Перми при попытке поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. По данным ведомства, у здания комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов был задержан 19-летний юноша. У него изъят пакет с бутылками с жидкостью, которая направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Известно, что молодой человек страдает психическими заболеваниями. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. "Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого при попытке поджога военкомата... Он пояснил, что хотел совершить преступление за денежное вознаграждение, которое ему обещали неизвестные, когда он искал работу в сети интернет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/koloniya-1989880544.html
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происшествия, орджоникидзевский район, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Орджоникидзевский район, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Перми задержали подозреваемого при попытке поджечь военкомат
Росгвардия задержала мужчину при попытке поджечь военкомат в Перми