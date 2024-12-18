https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989986457.html
Капремонт 136 соцобъектов планируют провести в Подмосковье в 2025 году
Капремонт 136 соцобъектов планируют провести в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
Капремонт 136 соцобъектов планируют провести в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 136 социальных объектов в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:09:00+03:00
2024-12-18T19:09:00+03:00
2024-12-18T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 136 социальных объектов в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Данная тема обсуждалась в среду на совещании под председательством первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья Марата Сибатулина с представителями подрядных организаций по вопросу проведения капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в 2025 году. Так, в программу следующего года вошли 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей, восемь объектов спорта, 20 – культуры и пять объектов дополнительного образования. По словам Сибатулина, все контракты заключены. На большинстве объектов подрядчики уже приступили к демонтажным работам, по остальным объектам работы начинаются в январе. "Сроки завершения работ по школам у нас неизменны – все школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025 году", - отметил он.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Капремонт 136 соцобъектов планируют провести в Подмосковье в 2025 году
Минстрой МО: капремонт 136 соцобъектов планируют провести в 2025 году
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 136 социальных объектов в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Данная тема обсуждалась в среду на совещании под председательством первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья
Марата Сибатулина с представителями подрядных организаций по вопросу проведения капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в 2025 году.
Так, в программу следующего года вошли 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей, восемь объектов спорта, 20 – культуры и пять объектов дополнительного образования.
По словам Сибатулина, все контракты заключены. На большинстве объектов подрядчики уже приступили к демонтажным работам, по остальным объектам работы начинаются в январе.
"Сроки завершения работ по школам у нас неизменны – все школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025 году", - отметил он.