https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989983560.html

Почти 650 инженерных сетей передали в областную собственность Подмосковья

Почти 650 инженерных сетей передали в областную собственность Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2024

Почти 650 инженерных сетей передали в областную собственность Подмосковья

Почти 650 инженерных сетей принято министерством имущественных отношений Подмосковья из муниципальной и частной собственности в областную, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:55:00+03:00

2024-12-18T18:55:00+03:00

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московская область (подмосковье)

тинао

мособлгаз

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 650 инженерных сетей принято министерством имущественных отношений Подмосковья из муниципальной и частной собственности в областную, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Это 426 объектов электросетевого и 223 объекта газового хозяйства. Принятые на баланс инженерные сети, в числе которых: трансформаторные подстанции, внешние электрические сети, линии электропередач, кабельные линии (воздушные и подземные), а также газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и многое другое, передаются ведомством ресурсоснабжающим организациям - АО "Мособлэнерго" и АО "Мособлгаз". Такие мероприятия необходимы для обеспечения надлежащего содержания, обслуживания электросетевого и газового хозяйства, а также дальнейших ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, подмосковное ведомство передало в текущем году в собственность города Москва 9012 объектов газового хозяйства, в том числе 1120 объектов капитального строительства, расположенных на территории ТиНАО.

https://ria.ru/20241218/biznes-1989975999.html

https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html

московская область (подмосковье)

тинао

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московская область (подмосковье), тинао, мособлгаз