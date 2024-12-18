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XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:30 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989977140.html
XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье
XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024
XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье
XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли в среду в Концерном зале Дома РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:30:00+03:00
2024-12-18T18:30:00+03:00
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людмила зыкина
дмитрий дмитриенко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли в среду в Концерном зале Дома правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Гостями мероприятия стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви, органы управления образованием и руководители образовательных учреждений региона. На мероприятии прозвучала литературно-музыкальная композиция, в которой приняли участие Хор духовенства Московской митрополии под управлением священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского. Кроме того, представили произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны: от проникновенного романса Женьки из оперы "А зори здесь тихие" до "Священной войны". Завершился концерт песней "День Победы", ставшей символом памяти о героическом прошлом.
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московская область (подмосковье), людмила зыкина, дмитрий дмитриенко, русская православная церковь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Зыкина, Дмитрий Дмитриенко, Русская православная церковь
XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье

В Подмосковье прошли XXII Рождественские образовательные чтения

© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли в среду в Концерном зале Дома правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Гостями мероприятия стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви, органы управления образованием и руководители образовательных учреждений региона.
На мероприятии прозвучала литературно-музыкальная композиция, в которой приняли участие Хор духовенства Московской митрополии под управлением священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского.
Кроме того, представили произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны: от проникновенного романса Женьки из оперы "А зори здесь тихие" до "Священной войны". Завершился концерт песней "День Победы", ставшей символом памяти о героическом прошлом.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила ЗыкинаДмитрий ДмитриенкоРусская православная церковь
 
 
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