https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989977140.html

XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье

XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024

XXII Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье

XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли в среду в Концерном зале Дома РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:30:00+03:00

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2024-12-18T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли в среду в Концерном зале Дома правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Гостями мероприятия стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви, органы управления образованием и руководители образовательных учреждений региона. На мероприятии прозвучала литературно-музыкальная композиция, в которой приняли участие Хор духовенства Московской митрополии под управлением священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского. Кроме того, представили произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны: от проникновенного романса Женьки из оперы "А зори здесь тихие" до "Священной войны". Завершился концерт песней "День Победы", ставшей символом памяти о героическом прошлом.

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московская область (подмосковье), людмила зыкина, дмитрий дмитриенко, русская православная церковь