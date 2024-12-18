https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html

Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья

Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2024

Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья

Более 170 миллиардов рублей предусмотрели на функционирование дорожно-транспортного комплекса в Подмосковье в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:16:00+03:00

2024-12-18T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 170 миллиардов рублей предусмотрели на функционирование дорожно-транспортного комплекса в Подмосковье в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области. Ключевое значение программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также мостов и путепроводов или транспортных хабов. В ведомстве отметили, что в рамках реализации этой программы осуществляется динамичное развитие современной и эффективной транспортной системы региона, обеспечивающей комфортную мобильность для населения, оптимальные логистические маршруты для товародвижения, а также повышение качества услуг и безопасности общественного и личного транспорта. В 2025 году на эти цели в Подмосковье предусмотрено более 170 миллиардов рублей. Более 50% бюджета программы заложено на подпрограмму "Дороги Подмосковья". В результате будет обеспечено содержание более 14 тысяч километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В рамках бюджетных ассигнований планируется отремонтировать более 50 километров автомобильных дорог местного значения и построить путепроводы в районе платформ Аникеевка, Опалиха, Быково и Апрелевка. Также предусмотрено финансирование на строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе – Сабурово в Красногорске и реконструкцию участков М-8 "Холмогоры" – Лесные Поляны – Королёв в Королеве. Свыше 56 миллиардов рублей будет направлено на пассажирский транспорт. Это способствует транспортной доступности на более 1,3 тысячи муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок.

https://ria.ru/20241218/bolataeva-1989910946.html

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