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Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:16 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html
Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья
Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2024
Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья
Более 170 миллиардов рублей предусмотрели на функционирование дорожно-транспортного комплекса в Подмосковье в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:16:00+03:00
2024-12-18T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 170 миллиардов рублей предусмотрели на функционирование дорожно-транспортного комплекса в Подмосковье в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области. Ключевое значение программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также мостов и путепроводов или транспортных хабов. В ведомстве отметили, что в рамках реализации этой программы осуществляется динамичное развитие современной и эффективной транспортной системы региона, обеспечивающей комфортную мобильность для населения, оптимальные логистические маршруты для товародвижения, а также повышение качества услуг и безопасности общественного и личного транспорта. В 2025 году на эти цели в Подмосковье предусмотрено более 170 миллиардов рублей. Более 50% бюджета программы заложено на подпрограмму "Дороги Подмосковья". В результате будет обеспечено содержание более 14 тысяч километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В рамках бюджетных ассигнований планируется отремонтировать более 50 километров автомобильных дорог местного значения и построить путепроводы в районе платформ Аникеевка, Опалиха, Быково и Апрелевка. Также предусмотрено финансирование на строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе – Сабурово в Красногорске и реконструкцию участков М-8 "Холмогоры" – Лесные Поляны – Королёв в Королеве. Свыше 56 миллиардов рублей будет направлено на пассажирский транспорт. Это способствует транспортной доступности на более 1,3 тысячи муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок.
https://ria.ru/20241218/bolataeva-1989910946.html
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московская область (подмосковье), королев, апрелевка
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Апрелевка
Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья

Подмосковье выделит 170 млрд рублей на дорожно-транспортный комплекс в 2025 году

© Flickr / Vsevolod RovinskiyКрасногорск
Красногорск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
Красногорск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 170 миллиардов рублей предусмотрели на функционирование дорожно-транспортного комплекса в Подмосковье в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
Ключевое значение программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также мостов и путепроводов или транспортных хабов.
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В ведомстве отметили, что в рамках реализации этой программы осуществляется динамичное развитие современной и эффективной транспортной системы региона, обеспечивающей комфортную мобильность для населения, оптимальные логистические маршруты для товародвижения, а также повышение качества услуг и безопасности общественного и личного транспорта. В 2025 году на эти цели в Подмосковье предусмотрено более 170 миллиардов рублей.
Более 50% бюджета программы заложено на подпрограмму "Дороги Подмосковья". В результате будет обеспечено содержание более 14 тысяч километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В рамках бюджетных ассигнований планируется отремонтировать более 50 километров автомобильных дорог местного значения и построить путепроводы в районе платформ Аникеевка, Опалиха, Быково и Апрелевка.
Также предусмотрено финансирование на строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе – Сабурово в Красногорске и реконструкцию участков М-8 "Холмогоры" – Лесные Поляны – Королёв в Королеве.
Свыше 56 миллиардов рублей будет направлено на пассажирский транспорт. Это способствует транспортной доступности на более 1,3 тысячи муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок.
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