Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее

Ключевую роль в развитии платежного рынка России в последнее десятилетие играет Национальная система платежных карт (НСПК), созданная в 2014 году. За это время на базе НСПК удалось создать единый операционный и клиринговый центр обработки операций по картам МПС и запустить отечественную платежную систему "Мир", что стало залогом финансового суверенитета страны после введения санкций.

Сегодня НСПК является одним из основных поставщиков инноваций на российском платежном рынке. В первую очередь, это Система быстрых платежей (СБП) и различные сервисы на ее основе. Также в НСПК была создана техническая платформа SDK (набор для разработки программного обеспечения) для создания Pay-сервисов, которую взяли на вооружение ведущие российские банки. Среди технологических решений НСПК, которое добавило популярности картам "Мир" и Системе быстрых платежей, можно также назвать платформу лояльности. В настоящее время в НСПК занимаются внедрением сервисов биоэквайринга и универсального QR-кода. На стадии технологической проработки находится проект "Волна" для оплаты смартфоном - аналог Apple Pay. Кроме того, в ближайшее время на рынке может появится и персональный QR-код для покупателей, который будет генерироваться в мобильном приложении клиента, после чего этот код нужно будет просто показать на кассе.