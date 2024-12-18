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Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее - РИА Новости, 18.12.2024
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13:33 18.12.2024 (обновлено: 13:52 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/platezhi-1988833667.html
Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее
Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее - РИА Новости, 18.12.2024
Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее
Тотальная цифровая трансформация и активное развитие финтеха вывели Россию в мировые лидеры по развитию платежного рынка. Еще 10 лет назад большинство населения РИА Новости, 18.12.2024
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технологии
россия
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Тотальная цифровая трансформация и активное развитие финтеха вывели Россию в мировые лидеры по развитию платежного рынка. Еще 10 лет назад большинство населения предпочитало платить наличными, снимая для этого деньги в банкомате. Сегодня же львиная доля платежей проходит безналично и даже бесконтактно, причем разнообразие способов оплаты постоянно растет. Внедрение универсального QR-кода (код быстрого отклика), NFC-табличек (связь на ближнем расстоянии - таблички), биоэквайринга, а также других инноваций сделает оплату товаров и услуг еще проще и удобнее для россиян.Реклама, АО "Национальная система платежных карт", erid: F7NfYUJCUneP51DytkrR
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технологии, россия
Технологии, Россия

Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее

© iStock.com / champpixsIT-технологии в банковской системе
IT-технологии в банковской системе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / champpixs
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Тотальная цифровая трансформация и активное развитие финтеха вывели Россию в мировые лидеры по развитию платежного рынка. Еще 10 лет назад большинство населения предпочитало платить наличными, снимая для этого деньги в банкомате. Сегодня же львиная доля платежей проходит безналично и даже бесконтактно, причем разнообразие способов оплаты постоянно растет. Внедрение универсального QR-кода (код быстрого отклика), NFC-табличек (связь на ближнем расстоянии - таблички), биоэквайринга, а также других инноваций сделает оплату товаров и услуг еще проще и удобнее для россиян.
Мужчина расплачивается картой
1. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard

До 2022 года более 75% российских карт (порядка 225 миллионов) были выпущены на базе международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard, которые 6 марта 2022 года приостановили деятельность в России. В результате карты этих ПС, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом. Однако санкции не повлияли на операции внутри страны – средства на картах остались доступны клиентам, и до сих пор карты МПС могут использоваться в России для оплаты, переводов и операций в банкоматах. По истечении срока действия карт Visa или Mastercard российские банки-эмитенты просто продляют их срок действия или перевыпускают их, но уже на базе отечественной платежной системы "Мир".

Национальная система платежных карт
2. НСПК – флагман платежных инноваций

Ключевую роль в развитии платежного рынка России в последнее десятилетие играет Национальная система платежных карт (НСПК), созданная в 2014 году. За это время на базе НСПК удалось создать единый операционный и клиринговый центр обработки операций по картам МПС и запустить отечественную платежную систему "Мир", что стало залогом финансового суверенитета страны после введения санкций.

Сегодня НСПК является одним из основных поставщиков инноваций на российском платежном рынке. В первую очередь, это Система быстрых платежей (СБП) и различные сервисы на ее основе. Также в НСПК была создана техническая платформа SDK (набор для разработки программного обеспечения) для создания Pay-сервисов, которую взяли на вооружение ведущие российские банки. Среди технологических решений НСПК, которое добавило популярности картам "Мир" и Системе быстрых платежей, можно также назвать платформу лояльности. В настоящее время в НСПК занимаются внедрением сервисов биоэквайринга и универсального QR-кода. На стадии технологической проработки находится проект "Волна" для оплаты смартфоном - аналог Apple Pay. Кроме того, в ближайшее время на рынке может появится и персональный QR-код для покупателей, который будет генерироваться в мобильном приложении клиента, после чего этот код нужно будет просто показать на кассе.

Национальная система платежных карт
3. Карты "Мир"

Первые карты "Мир" появились в 2015 году, массовый выпуск начался немного позже - в 2016 году. В дальнейшем, по мере подключения к платежной системе всех новых банков, эмиссия карт росла экспоненциально: с 1 миллиона в 2016 году до 125 миллионов – на начало 2022 года. По состоянию на начало декабря 2024 года, количество карт "Мир" в обращении уже превысило 382 миллиона, а доля операций по ним составляет более 62% от общего объема всех операций по картам в стране.

Национальная система платежных карт
4. Мобильное приложение Mir Pay и другие pay-сервисы

Вместе с международными платежными системами из России в 2022 году ушли и популярные платежные сервисы: Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Однако к этому времени НСПК уже разработала и внедрила два аналогичных сервиса Mir Pay (запущен в 2019 году) и СБПэй (работает с 2021 года). Mir Pay обеспечивает бесконтактную оплату при помощи технологии NFC и работает на смартфонах с Android и только с картами платежной системы "Мир". Сегодня на базе этого платежного приложения (0+) все крупные игроки рынка создали собственные Рay(платежные)-сервисы, например, Яндекс Пэй, Т-Пэй, Альфа Пэй и другие.

В то же время СБПэй работает для совершения платежей с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и для него не требуется наличие банковской карты - достаточного счета в одном из 176 российских банков (включая все наиболее популярные и востребованные у россиян).

Логотип приложения СПБэй на экране смартфона
5. Система быстрых платежей (СБП)

Настоящим прорывом в области проведения платежей стал запуск в начале 2019 года Системы быстрых платежей, позволяющей мгновенно переводить деньги со счета на счет по номеру привязанного к счету мобильного телефона. Оператором и расчетным центром системы является Банк России. Сегодня через СБП можно не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги как онлайн, так и офлайн. Также сервис дает возможность проводить различные платежи в пользу государства.

Популярность сервисов СБП стабильно растет. Как сообщил ЦБ, в третьем квартале 2024 года через СБП проведено 3,6 миллиарда операций на сумму 19,8 триллиона рублей, что в 2 раза выше аналогичных показателей этого периода прошлого года.

По данным Банка России, переводами через СБП сегодня пользуется каждый второй житель России, а оплачивает покупки – каждый третий.

Число предприятий, принимающих оплату через СБП, постоянно увеличивается, при этом некоторые продавцы предоставляют покупателям дополнительные скидки при оплате товаров через СБП.

Мужчина прикладывает смартфон к кассовому устройству
6. Платежные стикеры

Другим решением для клиентов, которые привыкли платить смартфоном, стали платежные стикеры, которые активно начали выпускать российские банки после ухода зарубежных pay-сервисов. Стикеры представляют собой уменьшенную версию банковской карты со встроенным NFC-чипом. Как правило, они наклеиваются на панель смартфона и позволяют при поднесении устройства к платежному терминалу осуществлять мгновенную бесконтактную оплату. Также стикер дает возможность снять наличные в банкомате, где есть опция бесконтактной работы с картами. Как и обычная банковская карта, стикер привязан к счету пользователя, и им можно управлять через мобильное приложение банка.

Национальная система платежных карт
7. NFC-таблички

Все большую популярность среди представителей бизнеса (от крупных супермаркетов до микрокофеен) приобретают NFC-таблички. Такие таблички обычно, расположенные в кассовой зоне, содержат NFC-метку с платежной ссылкой, по которой можно оплатить покупку без карты — через СБП. Сервис не использует данные карты: средства списываются напрямую с банковского счета и сразу поступают продавцу. Удобство здесь очевидно, не нужно носить с собой карты, при этом есть возможность получить дополнительный кешбэк.

QR код на смартфоне
8. Универсальный QR-код

Еще одно инновационное решение, объединяющее различные платежные инструменты, было предложено НСПК в этом году. Это универсальный QR-код — одно "окно входа" для совершения платежей различными способами: через СБП, платежными сервисами банков, сервисом рассрочки, а в будущем — и цифровым рублем. Человек с помощью смартфона сканирует QR, после чего попадает на платежную страницу, где представлены кнопки всех доступных в данной торговой точке платежных инструментов, из которых он выбирает наиболее удобный для себя. Такой способ оплаты помогает оплатить покупку быстро и безопасно. При этом пользователь имеет возможность сохранить все бонусы и кешбэки по действующим для него программам лояльности. Унифицированный QR выгоден не только покупателям, но и продавцам, которым он поможет повысить прибыль, уменьшив очереди на кассах. По данным НСПК, сегодня к инфраструктуре с универсальным QR-кодом уже подключены более 200 банков и более пяти миллионов торговых точек.

Национальная система платежных карт
9. Биоэквайринг (оплата по биометрии)

Также в России активно развиваются технологии оплаты по биометрии, дающие возможность безналичного приема платежей, при котором аутентификация пользователя осуществляется по его биометрическим данным. Для оплаты покупателю достаточно просто взглянуть в специальную камеру на терминале.

Над внедрением межбанковской платформы биометрических сервисов сегодня активно работает НСПК совместно с ЦБТ (Центр биометрических технологий) и крупными банками. Чтобы оплатить покупки по биометрии, клиент должен будет через "Госуслуги" зарегистрировать свои биометрические данные в ЕБС (Единая биометрическая система) и привязать к биометрии свой счет. Проект запустили буквально несколько месяцев назад - в конце августа, но он стремительно развивается. Уже в ближайшем будущем россияне смогут оплачивать покупки по биометрии в любом уголке страны, независимо от того, клиентом какого банка они являются. Посмотрел в терминал, и оплата прошла.

Оплата в транспорте
10. Безналичная оплата в транспорте

Вместе с другими сервисами в России активно развивается безналичная оплата на транспорте. Сегодня проезд можно оплатить несколькими способами: транспортной или банковской картами, смартфоном с установленным pay-сервисом, с помощью Системы быстрых платежей: по QR-коду. Кроме того, в общественном транспорте устанавливаются специальные NFC-таблички (обычно на стекле у входа). Узнать их можно по логотипу СБП. Такие таблички позволяют расплатиться смартфоном сразу двумя способами – по NFC или QR-коду.

При этом в 2024 году Система быстрых платежей "зашла" в московское метро. Москва стала первым российским городом, где на валидаторах и турникетах заработала оплата QR-кодом через СБП. При этом в отличие от всех других городов страны, технология была сразу "вшита" в существующую платежную инфраструктуру. Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, нужно в приложении "Метро Москвы" (6 +) оформить бесплатную подписку СБП. Далее для прохода в метро, на МЦК и на речной транспорт необходимо сгенерировать на своем телефоне QR-код и поднести устройство к считывателю на турникете. А в наземном транспорте - считать QR-код, выведенный на экран валидатора. В обоих случаях платеж пройдет через СБП.

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ТехнологииРоссия
 
 
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