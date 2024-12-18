Развитие платежного рынка в России: платить удобней и быстрее
До 2022 года более 75% российских карт (порядка 225 миллионов) были выпущены на базе международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard, которые 6 марта 2022 года приостановили деятельность в России. В результате карты этих ПС, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом. Однако санкции не повлияли на операции внутри страны – средства на картах остались доступны клиентам, и до сих пор карты МПС могут использоваться в России для оплаты, переводов и операций в банкоматах. По истечении срока действия карт Visa или Mastercard российские банки-эмитенты просто продляют их срок действия или перевыпускают их, но уже на базе отечественной платежной системы "Мир".
Ключевую роль в развитии платежного рынка России в последнее десятилетие играет Национальная система платежных карт (НСПК), созданная в 2014 году. За это время на базе НСПК удалось создать единый операционный и клиринговый центр обработки операций по картам МПС и запустить отечественную платежную систему "Мир", что стало залогом финансового суверенитета страны после введения санкций.
Сегодня НСПК является одним из основных поставщиков инноваций на российском платежном рынке. В первую очередь, это Система быстрых платежей (СБП) и различные сервисы на ее основе. Также в НСПК была создана техническая платформа SDK (набор для разработки программного обеспечения) для создания Pay-сервисов, которую взяли на вооружение ведущие российские банки. Среди технологических решений НСПК, которое добавило популярности картам "Мир" и Системе быстрых платежей, можно также назвать платформу лояльности. В настоящее время в НСПК занимаются внедрением сервисов биоэквайринга и универсального QR-кода. На стадии технологической проработки находится проект "Волна" для оплаты смартфоном - аналог Apple Pay. Кроме того, в ближайшее время на рынке может появится и персональный QR-код для покупателей, который будет генерироваться в мобильном приложении клиента, после чего этот код нужно будет просто показать на кассе.
Первые карты "Мир" появились в 2015 году, массовый выпуск начался немного позже - в 2016 году. В дальнейшем, по мере подключения к платежной системе всех новых банков, эмиссия карт росла экспоненциально: с 1 миллиона в 2016 году до 125 миллионов – на начало 2022 года. По состоянию на начало декабря 2024 года, количество карт "Мир" в обращении уже превысило 382 миллиона, а доля операций по ним составляет более 62% от общего объема всех операций по картам в стране.
Вместе с международными платежными системами из России в 2022 году ушли и популярные платежные сервисы: Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Однако к этому времени НСПК уже разработала и внедрила два аналогичных сервиса Mir Pay (запущен в 2019 году) и СБПэй (работает с 2021 года). Mir Pay обеспечивает бесконтактную оплату при помощи технологии NFC и работает на смартфонах с Android и только с картами платежной системы "Мир". Сегодня на базе этого платежного приложения (0+) все крупные игроки рынка создали собственные Рay(платежные)-сервисы, например, Яндекс Пэй, Т-Пэй, Альфа Пэй и другие.
В то же время СБПэй работает для совершения платежей с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и для него не требуется наличие банковской карты - достаточного счета в одном из 176 российских банков (включая все наиболее популярные и востребованные у россиян).
Настоящим прорывом в области проведения платежей стал запуск в начале 2019 года Системы быстрых платежей, позволяющей мгновенно переводить деньги со счета на счет по номеру привязанного к счету мобильного телефона. Оператором и расчетным центром системы является Банк России. Сегодня через СБП можно не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги как онлайн, так и офлайн. Также сервис дает возможность проводить различные платежи в пользу государства.
Популярность сервисов СБП стабильно растет. Как сообщил ЦБ, в третьем квартале 2024 года через СБП проведено 3,6 миллиарда операций на сумму 19,8 триллиона рублей, что в 2 раза выше аналогичных показателей этого периода прошлого года.
По данным Банка России, переводами через СБП сегодня пользуется каждый второй житель России, а оплачивает покупки – каждый третий.
Число предприятий, принимающих оплату через СБП, постоянно увеличивается, при этом некоторые продавцы предоставляют покупателям дополнительные скидки при оплате товаров через СБП.
Другим решением для клиентов, которые привыкли платить смартфоном, стали платежные стикеры, которые активно начали выпускать российские банки после ухода зарубежных pay-сервисов. Стикеры представляют собой уменьшенную версию банковской карты со встроенным NFC-чипом. Как правило, они наклеиваются на панель смартфона и позволяют при поднесении устройства к платежному терминалу осуществлять мгновенную бесконтактную оплату. Также стикер дает возможность снять наличные в банкомате, где есть опция бесконтактной работы с картами. Как и обычная банковская карта, стикер привязан к счету пользователя, и им можно управлять через мобильное приложение банка.
Все большую популярность среди представителей бизнеса (от крупных супермаркетов до микрокофеен) приобретают NFC-таблички. Такие таблички обычно, расположенные в кассовой зоне, содержат NFC-метку с платежной ссылкой, по которой можно оплатить покупку без карты — через СБП. Сервис не использует данные карты: средства списываются напрямую с банковского счета и сразу поступают продавцу. Удобство здесь очевидно, не нужно носить с собой карты, при этом есть возможность получить дополнительный кешбэк.
Еще одно инновационное решение, объединяющее различные платежные инструменты, было предложено НСПК в этом году. Это универсальный QR-код — одно "окно входа" для совершения платежей различными способами: через СБП, платежными сервисами банков, сервисом рассрочки, а в будущем — и цифровым рублем. Человек с помощью смартфона сканирует QR, после чего попадает на платежную страницу, где представлены кнопки всех доступных в данной торговой точке платежных инструментов, из которых он выбирает наиболее удобный для себя. Такой способ оплаты помогает оплатить покупку быстро и безопасно. При этом пользователь имеет возможность сохранить все бонусы и кешбэки по действующим для него программам лояльности. Унифицированный QR выгоден не только покупателям, но и продавцам, которым он поможет повысить прибыль, уменьшив очереди на кассах. По данным НСПК, сегодня к инфраструктуре с универсальным QR-кодом уже подключены более 200 банков и более пяти миллионов торговых точек.
Также в России активно развиваются технологии оплаты по биометрии, дающие возможность безналичного приема платежей, при котором аутентификация пользователя осуществляется по его биометрическим данным. Для оплаты покупателю достаточно просто взглянуть в специальную камеру на терминале.
Над внедрением межбанковской платформы биометрических сервисов сегодня активно работает НСПК совместно с ЦБТ (Центр биометрических технологий) и крупными банками. Чтобы оплатить покупки по биометрии, клиент должен будет через "Госуслуги" зарегистрировать свои биометрические данные в ЕБС (Единая биометрическая система) и привязать к биометрии свой счет. Проект запустили буквально несколько месяцев назад - в конце августа, но он стремительно развивается. Уже в ближайшем будущем россияне смогут оплачивать покупки по биометрии в любом уголке страны, независимо от того, клиентом какого банка они являются. Посмотрел в терминал, и оплата прошла.
Вместе с другими сервисами в России активно развивается безналичная оплата на транспорте. Сегодня проезд можно оплатить несколькими способами: транспортной или банковской картами, смартфоном с установленным pay-сервисом, с помощью Системы быстрых платежей: по QR-коду. Кроме того, в общественном транспорте устанавливаются специальные NFC-таблички (обычно на стекле у входа). Узнать их можно по логотипу СБП. Такие таблички позволяют расплатиться смартфоном сразу двумя способами – по NFC или QR-коду.
При этом в 2024 году Система быстрых платежей "зашла" в московское метро. Москва стала первым российским городом, где на валидаторах и турникетах заработала оплата QR-кодом через СБП. При этом в отличие от всех других городов страны, технология была сразу "вшита" в существующую платежную инфраструктуру. Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, нужно в приложении "Метро Москвы" (6 +) оформить бесплатную подписку СБП. Далее для прохода в метро, на МЦК и на речной транспорт необходимо сгенерировать на своем телефоне QR-код и поднести устройство к считывателю на турникете. А в наземном транспорте - считать QR-код, выведенный на экран валидатора. В обоих случаях платеж пройдет через СБП.