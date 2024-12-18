https://ria.ru/20241218/peskov-1990010878.html

Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ

Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ - РИА Новости, 18.12.2024

Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ

Свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов уже поступило к прямой линии президента РФ Владимира Путина, в ручном режиме такое количество пришлось бы разбирать... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:01:00+03:00

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2024-12-18T22:01:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов уже поступило к прямой линии президента РФ Владимира Путина, в ручном режиме такое количество пришлось бы разбирать целый год, а благодаря искусственному интеллекту уже к концу эфира программы "Итоги года" в четверг весь массив будет обработан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По состоянию на сейчас мы перешли за 1,7 миллиона обращений, которые пришли по всем каналам. В ручном режиме это разбирали бы год. А так фактически к концу завтрашней программы у нас все уже будет разобрано. И уже сейчас многие министерства и ведомства... запрашивают массив (обращений - ред.) в их части. И здесь - неоценимая помощь искусственного интеллекта", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24" в среду. Говоря о вопросах, которые поступают, представитель Кремля отметил, что и в этом году, и в прошлом одной из основных тем для вопросов является СВО. "Это и обеспечение фронта, и обеспечение потребностей героев СВО, всех тех, кто сейчас находится на передовой, это и реабилитация тех, кто получил ранение, это и трудоустройство тех, кто получил инвалидность... А потом, наверное, по рейтингу вопросов идут уже такие житейские дела - экономика и социальное обслуживание", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241218/putin-1989990352.html

https://ria.ru/20241218/peskov-1990009714.html

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024