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Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ - РИА Новости, 18.12.2024
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22:01 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/peskov-1990010878.html
Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ
Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ - РИА Новости, 18.12.2024
Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ
Свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов уже поступило к прямой линии президента РФ Владимира Путина, в ручном режиме такое количество пришлось бы разбирать... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:01:00+03:00
2024-12-18T22:01:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов уже поступило к прямой линии президента РФ Владимира Путина, в ручном режиме такое количество пришлось бы разбирать целый год, а благодаря искусственному интеллекту уже к концу эфира программы "Итоги года" в четверг весь массив будет обработан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По состоянию на сейчас мы перешли за 1,7 миллиона обращений, которые пришли по всем каналам. В ручном режиме это разбирали бы год. А так фактически к концу завтрашней программы у нас все уже будет разобрано. И уже сейчас многие министерства и ведомства... запрашивают массив (обращений - ред.) в их части. И здесь - неоценимая помощь искусственного интеллекта", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24" в среду. Говоря о вопросах, которые поступают, представитель Кремля отметил, что и в этом году, и в прошлом одной из основных тем для вопросов является СВО. "Это и обеспечение фронта, и обеспечение потребностей героев СВО, всех тех, кто сейчас находится на передовой, это и реабилитация тех, кто получил ранение, это и трудоустройство тех, кто получил инвалидность... А потом, наверное, по рейтингу вопросов идут уже такие житейские дела - экономика и социальное обслуживание", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241218/putin-1989990352.html
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Песков раскрыл, сколько бы заняла обработка вопросов к прямой линии без ИИ

Песков заявил, что обработка вопросов к прямой линии Путина без ИИ заняла бы год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов уже поступило к прямой линии президента РФ Владимира Путина, в ручном режиме такое количество пришлось бы разбирать целый год, а благодаря искусственному интеллекту уже к концу эфира программы "Итоги года" в четверг весь массив будет обработан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По состоянию на сейчас мы перешли за 1,7 миллиона обращений, которые пришли по всем каналам. В ручном режиме это разбирали бы год. А так фактически к концу завтрашней программы у нас все уже будет разобрано. И уже сейчас многие министерства и ведомства... запрашивают массив (обращений - ред.) в их части. И здесь - неоценимая помощь искусственного интеллекта", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.
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Говоря о вопросах, которые поступают, представитель Кремля отметил, что и в этом году, и в прошлом одной из основных тем для вопросов является СВО.
"Это и обеспечение фронта, и обеспечение потребностей героев СВО, всех тех, кто сейчас находится на передовой, это и реабилитация тех, кто получил ранение, это и трудоустройство тех, кто получил инвалидность... А потом, наверное, по рейтингу вопросов идут уже такие житейские дела - экономика и социальное обслуживание", - сказал Песков.
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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