https://ria.ru/20241218/peskov-1990008631.html

Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России

Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России - РИА Новости, 18.12.2024

Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:42:00+03:00

2024-12-18T21:42:00+03:00

2024-12-18T21:56:00+03:00

в мире

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной.Песков в интервью "Первому каналу" отметил, что Россия и президент РФ Владимир Путин являются объектами повышенного интереса мировых СМИ."Их интерес проявляется в однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня. Но всё-таки интерес есть", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя участие СМИ из недружественных стран в прямой линии главы государства.

https://ria.ru/20241218/peskov-1990009714.html

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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин