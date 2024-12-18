https://ria.ru/20241218/peskov-1990008631.html
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России - РИА Новости, 18.12.2024
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:42:00+03:00
2024-12-18T21:42:00+03:00
2024-12-18T21:56:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной.Песков в интервью "Первому каналу" отметил, что Россия и президент РФ Владимир Путин являются объектами повышенного интереса мировых СМИ."Их интерес проявляется в однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня. Но всё-таки интерес есть", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя участие СМИ из недружественных стран в прямой линии главы государства.
https://ria.ru/20241218/peskov-1990009714.html
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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России
Песков: повестка дня мировых СМИ в отношении РФ однобока и предвзята