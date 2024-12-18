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Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России - РИА Новости, 18.12.2024
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21:42 18.12.2024 (обновлено: 21:56 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/peskov-1990008631.html
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России - РИА Новости, 18.12.2024
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:42:00+03:00
2024-12-18T21:56:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной.Песков в интервью "Первому каналу" отметил, что Россия и президент РФ Владимир Путин являются объектами повышенного интереса мировых СМИ."Их интерес проявляется в однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня. Но всё-таки интерес есть", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя участие СМИ из недружественных стран в прямой линии главы государства.
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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России

Песков: повестка дня мировых СМИ в отношении РФ однобока и предвзята

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых СМИ в отношении России однобокой, предвзятой и ангажированной.
Песков в интервью "Первому каналу" отметил, что Россия и президент РФ Владимир Путин являются объектами повышенного интереса мировых СМИ.
"Их интерес проявляется в однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня. Но всё-таки интерес есть", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя участие СМИ из недружественных стран в прямой линии главы государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Интерес мировых СМИ к Путину надо использовать, заявил Песков
21:52
 
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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