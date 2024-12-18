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Острые вопросы на прямую линию Путина уже получают решение, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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20:39 18.12.2024 (обновлено: 20:40 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/peskov-1989998878.html
Острые вопросы на прямую линию Путина уже получают решение, заявил Песков
Острые вопросы на прямую линию Путина уже получают решение, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Острые вопросы на прямую линию Путина уже получают решение, заявил Песков
Многие острые вопросы, поступающие на прямую линию президента России Владимира Путина, уже получают решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:39:00+03:00
2024-12-18T20:40:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие острые вопросы, поступающие на прямую линию президента России Владимира Путина, уже получают решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России 24". "Мы и раньше делали так, но в основном были сконцентрированы на том, что будет по итогам самой передачи, общения с Путиным. Но сейчас мы поняли, что почему ждать, если есть огромное количество граждан, которые обращаются, например, по вопросам здравоохранения. И совершенно оперативно отреагировал Минздрав. Они создали отдельный штаб, и по мере поступления острых вопросов мы прямо туда переправляли и моментально вмешивались. И много проблем уже сейчас решено", - сообщил Песков. Он отметил, что так же работает Общероссийский народный фронт, который "не останавливается ни днем, ни ночью". "И всегда с готовностью помогать откликаются и региональные руководители, и губернаторы, и местные органы самоуправления. Поэтому очень много проблем удается решить в ходе подготовки. И это не обедняет прямую линию с точки зрения ее содержания", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20241218/putin-1989996280.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Острые вопросы на прямую линию Путина уже получают решение, заявил Песков

Песков заявил, что многие острые вопросы на прямую линию решались моментально

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие острые вопросы, поступающие на прямую линию президента России Владимира Путина, уже получают решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России 24".
"Мы и раньше делали так, но в основном были сконцентрированы на том, что будет по итогам самой передачи, общения с Путиным. Но сейчас мы поняли, что почему ждать, если есть огромное количество граждан, которые обращаются, например, по вопросам здравоохранения. И совершенно оперативно отреагировал Минздрав. Они создали отдельный штаб, и по мере поступления острых вопросов мы прямо туда переправляли и моментально вмешивались. И много проблем уже сейчас решено", - сообщил Песков.
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Он отметил, что так же работает Общероссийский народный фронт, который "не останавливается ни днем, ни ночью".
"И всегда с готовностью помогать откликаются и региональные руководители, и губернаторы, и местные органы самоуправления. Поэтому очень много проблем удается решить в ходе подготовки. И это не обедняет прямую линию с точки зрения ее содержания", - подчеркнул Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Общество
 
 
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