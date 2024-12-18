https://ria.ru/20241218/peskov-1989996069.html

Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам

Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам - РИА Новости, 18.12.2024

Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам

Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:26:00+03:00

2024-12-18T20:26:00+03:00

2024-12-18T20:26:00+03:00

россия

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общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24". "Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян", - сказал он, говоря о вопросах, поступающих к прямой линии. Он отметил, что по числу обращений международная тема "далеко не на первом месте и даже не посередине". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в кол-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/peskov-1989991186.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, в мире