https://ria.ru/20241218/peskov-1989996069.html
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам - РИА Новости, 18.12.2024
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам
Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:26:00+03:00
2024-12-18T20:26:00+03:00
2024-12-18T20:26:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989978178_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_48e0ad58482bf3945ba27207842a3980.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24". "Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян", - сказал он, говоря о вопросах, поступающих к прямой линии. Он отметил, что по числу обращений международная тема "далеко не на первом месте и даже не посередине". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в кол-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/peskov-1989991186.html
https://ria.ru/20241218/putin-1989987424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989978178_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_31f203709c66a768ba711efc3eba252b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, в мире
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, В мире
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам
Песков: обращений на прямую линию по международным темам стало меньше