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Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам - РИА Новости, 18.12.2024
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20:26 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/peskov-1989996069.html
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам - РИА Новости, 18.12.2024
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам
Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:26:00+03:00
2024-12-18T20:26:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24". "Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян", - сказал он, говоря о вопросах, поступающих к прямой линии. Он отметил, что по числу обращений международная тема "далеко не на первом месте и даже не посередине". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в кол-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/peskov-1989991186.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, в мире
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество, В мире
Песков: Россияне реже обращаются на прямую линию по международным темам

Песков: обращений на прямую линию по международным темам стало меньше

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян, обращающихся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".
"Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян", - сказал он, говоря о вопросах, поступающих к прямой линии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков
19:49
Он отметил, что по числу обращений международная тема "далеко не на первом месте и даже не посередине".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в кол-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты
19:17
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ОбществоВ мире
 
 
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