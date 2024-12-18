https://ria.ru/20241218/peskov-1989994490.html

Мирная инициатива Орбана не повлияла на позицию Киева, заявил Песков

Мирная инициатива Орбана не повлияла на позицию Киева, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Мирная инициатива Орбана не повлияла на позицию Киева, заявил Песков

Киев по-прежнему отказывается от переговоров, мирная инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ситуацию не изменила, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:11:00+03:00

2024-12-18T20:11:00+03:00

2024-12-18T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев по-прежнему отказывается от переговоров, мирная инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ситуацию не изменила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ситуация здесь не меняется. Киевский режим не хочет переговоров, отказывается от них. И до сих пор не проявлял никакого желания изменить тот юридический запрет для самого себя вести переговоры. Поэтому ситуация здесь статична", - сказал Песков в интервью "России 24", комментируя отказ Киева от мирного предложения Орбана. Ранее Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но тот, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989804835.html

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в мире, киев, венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин