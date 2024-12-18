https://ria.ru/20241218/peskov-1989991325.html

Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков

Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков

Многие проблемы, с которыми россияне обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, удается решить еще в ходе ее подготовки, но это не обедняет... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:49:00+03:00

2024-12-18T19:49:00+03:00

2024-12-18T20:17:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

россия

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие проблемы, с которыми россияне обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, удается решить еще в ходе ее подготовки, но это не обедняет содержания мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24"."Очень много проблем удается решить в ходе подготовки, и это не обедняет "Прямую линию" с точки зрения ее содержания", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html

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дмитрий песков, владимир путин, россия, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024