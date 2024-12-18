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Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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19:49 18.12.2024 (обновлено: 20:17 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/peskov-1989991325.html
Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков
Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков
Многие проблемы, с которыми россияне обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, удается решить еще в ходе ее подготовки, но это не обедняет... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:49:00+03:00
2024-12-18T20:17:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
россия
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие проблемы, с которыми россияне обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, удается решить еще в ходе ее подготовки, но это не обедняет содержания мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24"."Очень много проблем удается решить в ходе подготовки, и это не обедняет "Прямую линию" с точки зрения ее содержания", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Проблемы россиян решают уже при подготовке прямой линии, заявил Песков

Песков: многие проблемы граждан удается решить еще при подготовке прямой линии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие проблемы, с которыми россияне обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, удается решить еще в ходе ее подготовки, но это не обедняет содержания мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очень много проблем удается решить в ходе подготовки, и это не обедняет "Прямую линию" с точки зрения ее содержания", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 17:44
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбществоПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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