https://ria.ru/20241218/peskov-1989991186.html
Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков
Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков
Россиян, обращающихся на прямую линию президента России Владимир Путина, больше всего волнуют вопросы, связанные с СВО, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:49:00+03:00
2024-12-18T19:49:00+03:00
2024-12-18T19:49:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиян, обращающихся на прямую линию президента России Владимир Путина, больше всего волнуют вопросы, связанные с СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией", - сказал Песков в интервью "Известиям". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в кол-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков
Песков заявил, что россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО