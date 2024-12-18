https://ria.ru/20241218/peskov-1989991186.html

Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков

Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с СВО, заявил Песков

Россиян, обращающихся на прямую линию президента России Владимир Путина, больше всего волнуют вопросы, связанные с СВО, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:49:00+03:00

2024-12-18T19:49:00+03:00

2024-12-18T19:49:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиян, обращающихся на прямую линию президента России Владимир Путина, больше всего волнуют вопросы, связанные с СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией", - сказал Песков в интервью "Известиям". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в кол-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным