https://ria.ru/20241218/peskov-1989878851.html

Москва понимает, кто враг, заявил Песков

Москва понимает, кто враг, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Москва понимает, кто враг, заявил Песков

Москва четко понимает, кто является врагом и на что он способен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв, в котором погиб... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:06:00+03:00

2024-12-18T12:06:00+03:00

2024-12-18T12:13:00+03:00

москва

россия

дмитрий песков

войска рхбз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

игорь кириллов

узбекистан

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва четко понимает, кто является врагом и на что он способен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Мы чётко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/ubiystvo-1989848293.html

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