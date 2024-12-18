https://ria.ru/20241218/peskov-1989878851.html
Москва понимает, кто враг, заявил Песков
Москва понимает, кто враг, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Москва понимает, кто враг, заявил Песков
Москва четко понимает, кто является врагом и на что он способен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв, в котором погиб... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:06:00+03:00
2024-12-18T12:06:00+03:00
2024-12-18T12:13:00+03:00
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дмитрий песков
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва четко понимает, кто является врагом и на что он способен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Мы чётко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/ubiystvo-1989848293.html
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москва, россия, дмитрий песков, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, узбекистан, взрыв на рязанском проспекте в москве
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов, Узбекистан, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Москва понимает, кто враг, заявил Песков
Песков заявил, что Москва знает, кто враг и на что он способен