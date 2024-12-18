https://ria.ru/20241218/pentagon-1989984244.html

США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР

США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР - РИА Новости, 18.12.2024

США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР

США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:59:00+03:00

2024-12-18T18:59:00+03:00

2024-12-18T18:59:00+03:00

в мире

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе Министерства обороны США, подготовленном для американского Конгресса. "Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами", - отмечается в документе, обнародованном в среду.

https://ria.ru/20241217/kitaj-1989681210.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай