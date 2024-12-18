https://ria.ru/20241218/pentagon-1989984244.html
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР - РИА Новости, 18.12.2024
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР
США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе Министерства обороны США, подготовленном для американского Конгресса. "Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами", - отмечается в документе, обнародованном в среду.
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в мире, сша, китай
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР
Пентагон заявил, что США намерены поддерживать открытые каналы связи с Китаем
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе Министерства обороны США, подготовленном для американского Конгресса.
"Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами", - отмечается в документе, обнародованном в среду.