Рейтинг@Mail.ru
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/pentagon-1989984244.html
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР - РИА Новости, 18.12.2024
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР
США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:59:00+03:00
2024-12-18T18:59:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе Министерства обороны США, подготовленном для американского Конгресса. "Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами", - отмечается в документе, обнародованном в среду.
https://ria.ru/20241217/kitaj-1989681210.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
США намерены поддерживать открытые каналы связи с КНР

Пентагон заявил, что США намерены поддерживать открытые каналы связи с Китаем

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США намерены поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт, говорится в докладе Министерства обороны США, подготовленном для американского Конгресса.
"Минобороны остается приверженным поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. Цели функционирования военных каналов коммуникации включают предотвращение кризисов, снижение стратегических и оперативных рисков, а также устранение недопониманий между сторонами", - отмечается в документе, обнародованном в среду.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Запрет КНР на экспорт минералов затруднит производство оружия в США
17 декабря, 13:44
 
В миреСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала