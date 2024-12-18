https://ria.ru/20241218/ovchinskiy-1989801613.html

Овчинский: монтажные работы завершили в ЖК по реновации в Южном Тушино

Овчинский: монтажные работы завершили в ЖК по реновации в Южном Тушино - РИА Новости, 18.12.2024

Овчинский: монтажные работы завершили в ЖК по реновации в Южном Тушино

В районе Южное Тушино строители закончили монтаж монолитных конструкций новостройки, которую возводят по программе реновации, рассказал министр правительства... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:00:00+03:00

2024-12-18T10:00:00+03:00

2024-12-18T10:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В районе Южное Тушино строители закончили монтаж монолитных конструкций новостройки, которую возводят по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Жилой комплекс будет расположен на улице Окружной, земельный участок 2А. Площадь строящего объекта составит более 32 тысяч квадратных метров."В новостройке в Южном Тушине предусмотрено 330 квартир общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Из них шесть оборудуют для маломобильных граждан. На первых нежилых этажах откроют магазины, пункты выдачи заказов или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для горожан. В шаговой доступности от новостройки находятся общеобразовательные школы, детский сад, поликлиника и магазины. Сейчас завершен монтаж монолитных конструкций, ведется устройство кровли и кладка наружных и внутренних стен", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.У здания будет вентилируемый фасад, акцентные оконные блоки, витражные стекла на первом этаже и корзины для кондиционеров в контрастных цветах. Всего в двух секциях ЖК установят восемь лифтов грузоподъемностью 1 тысяча и 525 килограммов.

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский