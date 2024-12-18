Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 18.12.2024 (обновлено: 12:49 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ovchinskiy-1989800973.html
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений - РИА Новости, 18.12.2024
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений
В семи округах Москвы было открыто свыше десяти детских досуговых центров в домах реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:05:00+03:00
2024-12-18T12:49:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В семи округах Москвы было открыто свыше десяти детских досуговых центров в домах реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Больше всего таких организаций на западе и северо-западе столицы – по три в каждом округе. В их числе танцевальная студия, творческая мастерская и пространство для проведения детских праздников. В Северном административном округе и ТиНАО открыли по две организации, среди которых аквакомплекс, семейный досуговый центр и танцевальная студия", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Так, он уточнил, что в домах на юго-востоке, востоке, а также в центре города в состав инфраструктуры вошли бассейн, детский клуб и детский сад.Кроме того, Овчинский подчеркнул, что необходимые для комфорта переселяемых по реновации жителей социально-бытовые объекты, включая детские центры, размещаются на первых этажах новостроек.Всего, по словам Овчинского, под инфраструктуру планируется отвести примерно 8 тысяч нежилых помещений, что также позволит обеспечить создание в городе свыше 200 тысяч рабочих мест.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений

Овчинский: в новостройках по реновации открыли более 10 детских учреждений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В семи округах Москвы было открыто свыше десяти детских досуговых центров в домах реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Больше всего таких организаций на западе и северо-западе столицы – по три в каждом округе. В их числе танцевальная студия, творческая мастерская и пространство для проведения детских праздников. В Северном административном округе и ТиНАО открыли по две организации, среди которых аквакомплекс, семейный досуговый центр и танцевальная студия", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Так, он уточнил, что в домах на юго-востоке, востоке, а также в центре города в состав инфраструктуры вошли бассейн, детский клуб и детский сад.
Кроме того, Овчинский подчеркнул, что необходимые для комфорта переселяемых по реновации жителей социально-бытовые объекты, включая детские центры, размещаются на первых этажах новостроек.
Всего, по словам Овчинского, под инфраструктуру планируется отвести примерно 8 тысяч нежилых помещений, что также позволит обеспечить создание в городе свыше 200 тысяч рабочих мест.
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала