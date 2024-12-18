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Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений - РИА Новости, 18.12.2024
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений
В семи округах Москвы было открыто свыше десяти детских досуговых центров в домах реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:05:00+03:00
2024-12-18T09:05:00+03:00
2024-12-18T12:49:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В семи округах Москвы было открыто свыше десяти детских досуговых центров в домах реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Больше всего таких организаций на западе и северо-западе столицы – по три в каждом округе. В их числе танцевальная студия, творческая мастерская и пространство для проведения детских праздников. В Северном административном округе и ТиНАО открыли по две организации, среди которых аквакомплекс, семейный досуговый центр и танцевальная студия", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Так, он уточнил, что в домах на юго-востоке, востоке, а также в центре города в состав инфраструктуры вошли бассейн, детский клуб и детский сад.Кроме того, Овчинский подчеркнул, что необходимые для комфорта переселяемых по реновации жителей социально-бытовые объекты, включая детские центры, размещаются на первых этажах новостроек.Всего, по словам Овчинского, под инфраструктуру планируется отвести примерно 8 тысяч нежилых помещений, что также позволит обеспечить создание в городе свыше 200 тысяч рабочих мест.
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РИА Новости
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градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в новостройках реновации открыли более десяти детских учреждений
Овчинский: в новостройках по реновации открыли более 10 детских учреждений
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В семи округах Москвы было открыто свыше десяти детских досуговых центров в домах реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Больше всего таких организаций на западе и северо-западе столицы – по три в каждом округе. В их числе танцевальная студия, творческая мастерская и пространство для проведения детских праздников. В Северном административном округе и ТиНАО открыли по две организации, среди которых аквакомплекс, семейный досуговый центр и танцевальная студия", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Так, он уточнил, что в домах на юго-востоке, востоке, а также в центре города в состав инфраструктуры вошли бассейн, детский клуб и детский сад.
Кроме того, Овчинский подчеркнул, что необходимые для комфорта переселяемых по реновации жителей социально-бытовые объекты, включая детские центры, размещаются на первых этажах новостроек.
Всего, по словам Овчинского, под инфраструктуру планируется отвести примерно 8 тысяч нежилых помещений, что также позволит обеспечить создание в городе свыше 200 тысяч рабочих мест.