https://ria.ru/20241218/otnosheniya-1989929660.html

Рябков заявил о готовности России к налаживанию диалога с США

Рябков заявил о готовности России к налаживанию диалога с США - РИА Новости, 18.12.2024

Рябков заявил о готовности России к налаживанию диалога с США

РФ готова рассматривать любые предложения от новой администрации в США о том, как наладить отношения между двумя странами, но пока нет понимания ни об этом, ни... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РФ готова рассматривать любые предложения от новой администрации в США о том, как наладить отношения между двумя странами, но пока нет понимания ни об этом, ни о намерениях будущего спецпосланника США Кита Келлога наладить контакт с РФ по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас нет никакого понимания, во-первых, о графике вступления в должность генерала Келлога, в ту должность, которую ему обрисовал в качестве направления его деятельности избранный президент Трамп", - заявил Рябков журналистам.Замглавы МИД добавил, что Россия готова рассмотреть любые предложения по возращению "хотя бы относительной нормальности" в отношения между Москвой и Вашингтоном."И тем более у нас нет ни малейших, даже номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов. Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном будем рассматривать. Но графики, маршруты - это все вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня", - сказал он.

https://ria.ru/20241218/soglashenie-1989820165.html

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россия, сша, сергей рябков, в мире