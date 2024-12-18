https://ria.ru/20241218/osvobozhdenie-1989886142.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:32:00+03:00

2024-12-18T12:32:00+03:00

2024-12-18T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec61016223b17eba219528397e19d2b3.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки в зоне ответственности "Центра" ВСУ потеряли до 440 человек, также удалось отразить 11 контратак.Трудовое под контроль взяли бойцы "Юга".Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

донецкая народная республика, вооруженные силы украины