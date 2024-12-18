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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 18.12.2024 (обновлено: 13:43 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/osvobozhdenie-1989886142.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:32:00+03:00
2024-12-18T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки в зоне ответственности "Центра" ВСУ потеряли до 440 человек, также удалось отразить 11 контратак.Трудовое под контроль взяли бойцы "Юга".Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Илья Абрамов
Илья Абрамов
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили два села в ДНР

ВС России освободили села Старые Терны и Трудовое в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Старые Терны и Трудовое
Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое
© Инфографика
Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое
За сутки в зоне ответственности "Центра" ВСУ потеряли до 440 человек, также удалось отразить 11 контратак.
Трудовое под контроль взяли бойцы "Юга".
Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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