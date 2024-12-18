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Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:32:00+03:00
2024-12-18T12:32:00+03:00
2024-12-18T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли села Старые Терны и Трудовое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки в зоне ответственности "Центра" ВСУ потеряли до 440 человек, также удалось отразить 11 контратак.Трудовое под контроль взяли бойцы "Юга".Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили два села в ДНР
ВС России освободили села Старые Терны и Трудовое в ДНР