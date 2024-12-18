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Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
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17:30 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989962949.html
Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил Рябков
Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил Рябков
Риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:30:00+03:00
2024-12-18T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причем не умозрительно, как говорится, волюнтаристски, а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками", - сказал Рябков, выступая в ходе дискуссионного клуба "Валдай". "Мы не можем не рассматривать подобное положение дел в качестве одного из важнейших и актуальнейших факторов в стратегической сфере. Говорить о стратегической стабильности сегодня не приходится вообще", - добавил он. По словам Рябкова, очевидно, что речь идет о стремлении крупнейшего в мире военного блока, провозгласившего себя ядерным альянсом, добиться стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав. "Степень рискованности подобной стратегии каждый может оценить в силу собственных представлений о потенциальных последствиях лобового военного столкновения государств, обладающих мощнейшими ядерными арсеналами. Эта агрессивная от начала до конца политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создает для нас прямые и явные угрозы, причем непосредственно на рубежах Союзного государства России и Белоруссии", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html
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россия, сша, сергей рябков, нато
Россия, США, Сергей Рябков, НАТО
Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил Рябков

Рябков: риски на границах России могут привести к применению ядерного оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причем не умозрительно, как говорится, волюнтаристски, а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками", - сказал Рябков, выступая в ходе дискуссионного клуба "Валдай".
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"Мы не можем не рассматривать подобное положение дел в качестве одного из важнейших и актуальнейших факторов в стратегической сфере. Говорить о стратегической стабильности сегодня не приходится вообще", - добавил он.
По словам Рябкова, очевидно, что речь идет о стремлении крупнейшего в мире военного блока, провозгласившего себя ядерным альянсом, добиться стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав.
"Степень рискованности подобной стратегии каждый может оценить в силу собственных представлений о потенциальных последствиях лобового военного столкновения государств, обладающих мощнейшими ядерными арсеналами. Эта агрессивная от начала до конца политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создает для нас прямые и явные угрозы, причем непосредственно на рубежах Союзного государства России и Белоруссии", - сказал замминистра.
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