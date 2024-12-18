https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989914207.html

Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России

Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 18.12.2024

Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России

США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:15:00+03:00

2024-12-18T14:15:00+03:00

2024-12-18T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили делать это Киеву, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов подчеркнул, что ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. "Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию", - отметил он. Начальник Генштаба напомнил, что в ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года ВС РФ провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" по объекту военно-промышленного комплекса Украины. "В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241120/ssha-1984838279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, в мире