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Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989914207.html
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 18.12.2024
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России
США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:15:00+03:00
2024-12-18T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
валерий герасимов
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили делать это Киеву, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов подчеркнул, что ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. "Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию", - отметил он. Начальник Генштаба напомнил, что в ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года ВС РФ провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" по объекту военно-промышленного комплекса Украины. "В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241120/ssha-1984838279.html
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сша, россия, украина, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России

Герасимов: США фактически разрешили себе бить дальнобойным оружием вглубь РФ

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили делать это Киеву, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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Герасимов подчеркнул, что ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет.
"Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию", - отметил он.
Начальник Генштаба напомнил, что в ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года ВС РФ провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" по объекту военно-промышленного комплекса Украины.
"В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВалерий ГерасимовНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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