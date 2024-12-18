https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989914207.html
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 18.12.2024
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России
США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:15:00+03:00
2024-12-18T14:15:00+03:00
2024-12-18T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
валерий герасимов
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:821:1501:1665_1920x0_80_0_0_9f2ad24f487ba5f0c01b224df0770b2f.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США фактически разрешили сами себе использовать оружие большой дальности по территории России и стали непосредственными участниками конфликта, когда позволили делать это Киеву, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов подчеркнул, что ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. "Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию", - отметил он. Начальник Генштаба напомнил, что в ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года ВС РФ провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" по объекту военно-промышленного комплекса Украины. "В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241120/ssha-1984838279.html
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:680:1501:1805_1920x0_80_0_0_d5ec382b70cca243f286a9a269a09afa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Генштаб прокомментировал разрешение США ВСУ бить вглубь России
Герасимов: США фактически разрешили себе бить дальнобойным оружием вглубь РФ