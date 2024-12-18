https://ria.ru/20241218/oreshnik-1989915505.html

Экс-премьер Украины прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии

Экс-премьер Украины прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2024

Экс-премьер Украины прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии

Размещение новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии усилит обороноспособности страны, заявил бывший премьер-министр Украины... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:22:00+03:00

2024-12-18T14:22:00+03:00

2024-12-18T14:32:00+03:00

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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Размещение новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии усилит обороноспособности страны, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. "Это, прежде всего, укрепление безопасности, усиление с точки зрения вооруженных сил Белоруссии и российского контингента. Тут, как говорится, и обсуждать особенно нечего. Это появление мощного оружия, против которого нет противодействия на Западе. Безусловно, это усиление обороноспособности страны и снижение угроз безопасности", - сказал Азаров в проекте "В теме" на YouTube-канале агентства Белта. Отвечая на вопрос о реакции Запада на подобное решение, экс-премьер отметил, что Белоруссии и России надо прекратить обращать внимание на это, а нужно замечать "реальные дела". "А реальные дела заключаются в том, что увеличивается объем финансирования вооруженных сил стран НАТО. В частности, Германия приняла огромнейшую программу по модернизации Бундесвера на 100 миллиардов евро. Реализуются огромные программы по созданию дополнительных мощностей для производства вооружений. Вот на что нужно обращать внимание", - отметил Азаров. Экс-премьер также заявил, что применение комплекса "Орешник" по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске не отрезвило украинское руководство, так как Киев не является самостоятельным. "И для него эта демонстрация мощности и силы никакого значения не имеет. На это, кстати, обращал внимание президент России (Владимир – ред.) Путин, когда говорил, что, чтобы Украина стреляла дальнобойными ракетами баллистическими, она самостоятельно не имеет возможности такой. Значит, на пультах управления находились натовские, американские конкретные специалисты. А это означает, что фактически НАТО и Америка уже воюют с Россией", - подчеркнул Азаров. Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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https://ria.ru/20241216/oreshnik-1989428422.html

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украина, белоруссия, россия, николай азаров (политик), владимир путин, александр лукашенко, нато, бундесвер германии, ракета "орешник"