Орбан сравнил Брюссель с Мордором
Орбан назвал Брюссель последней цитаделью либералов и сравнил с Мордором
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина "Властелин колец" и назвал его последней цитаделью либералов, которые проигрывают в Европе патриотам.
"Если мы говорим о том процессе, который происходит в Западной Европе, то есть - либералы против патриотов, то можно сказать, что последний плацдарм, бастион, цитадель, куда они отступили - это Брюссель. Это область Мордор, занятая Тёмным Властелином - либералы только там. И видно, что с тех пор, как были созданы "Патриоты" (группа Европарламента "Патриоты за Европу" - ред.), везде в Европе, где были выборы, побеждали патриоты, от Чехии до Австрии и Нидерландов", - сказал Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Patriota.
По его словам, сейчас параллельно происходят два процесса - смена миропорядка и изменения внутри западного мира.
"С тех пор, как Китай вступил в ВТО, азиатские экономики росли темпами, которые превышают все предыдущие представления... Азия усиливается, а Запад относительно самого себя слабеет. А поскольку рост ВВП рано или поздно сказывается на военной и дипломатической мощи, мир постепенно перестраивается", - отметил Орбан.
По словам венгерского премьера, в западном мире сейчас идет борьба, в которой "либералы проигрывают, а патриоты побеждают", причем "самым крупным" проявлением этого процесса стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Орбана, она дает западному миру шанс "найти себе место в новом миропорядке".
"Европейцам рано или поздно необходимо совершить патриотический поворот в политике... Если Европа быстро не совершит изменений в конкурентоспособности, ВВП западной Европы в мировой экономике будет уменьшаться и дальше, а эти страны потеряют значимость", - добавил он.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.